Estado de Washington, nos EUA, terá quarentena total

O governador do estado de Wasghinton, nos Estados Unidos, Jay Inslee, decretou uma ordem, na noite desta segunda-feira (23), que determina imediatamente isolamento total para os habitantes do estado nas próximas duas semanas.

Máscaras são utilizadas na prevenção do coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash

Com efeito imediado, a medida que o governador Jay Inslee chama de "fique em casa, fique saudável" permite apenas que serviços essenciais e mercados continuem funcionando.