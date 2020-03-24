Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Estado de Washington, nos EUA, terá quarentena total
Coronavírus

Estado de Washington, nos EUA, terá quarentena total

No estado, mais de 2.000 foram infectados com a covid-19 e mais de cem morreram, segundo o governador de Wasghinton
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 08:26

Publicado em 24 de Março de 2020 às 08:26

O governador do estado de Wasghinton, nos Estados Unidos, Jay Inslee, decretou uma ordem, na noite desta segunda-feira (23), que determina imediatamente isolamento total para os habitantes do estado nas próximas duas semanas.
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas na prevenção do coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
Com efeito imediado, a medida que o governador Jay Inslee chama de "fique em casa, fique saudável" permite apenas que serviços essenciais e mercados continuem funcionando.
"Essa arma -nos distanciarmos- é a única que temos contra o vírus", disse o governador em pronunciamento. "Essa é uma tragédia humana em uma escala que não conseguimos mensurar."

Veja Também

Não dá para manter modelo tradicional de vacinação na crise do coronavírus

Casagrande diz que Bolsonaro é contraditório na condução da crise

Supermercados de Linhares fazem entrega gratuita para idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados