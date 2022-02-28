Espectro de guerra nuclear é maior do que em 1939, diz embaixador

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O embaixador da Ucrânia na Organização das Nações Unidas , Sergiy Kyslytsya, destacou em reunião especial de emergência do órgão que seu país "está vivendo uma guerra provocada pela rússia , por uma pessoa que está escondida em um bunker". "E sabemos o que aconteceu em maio de 1945 com a pessoa que comandou a guerra em um bunker em Berlim."

De acordo com Kyslytsya, a guerra na Ucrânia tem paralelos com o início da Segunda Grande Guerra, que foi iniciada em primeiro de setembro de 1939, com a invasão da Polônia por forças alemãs de Adolf Hitler.

"Pedimos reunião de emergência da ONU , pois espectro de guerra nuclear é maior do que em 1939", destacou Kyslytsya. "Se Putin quer se matar, não precisa provocar uma guerra. Basta fazer o mesmo que fez o rapaz em um bunker em Berlim em maio de 1945."

Segundo o embaixador da Ucrânia na ONU, a guerra em seu país já matou 352 de seus compatriotas, entre eles 16 crianças.