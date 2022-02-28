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Conflito com a Rússia

Espectro de guerra nuclear é maior do que em 1939, diz embaixador

"Se a Ucrânia não sobreviver, a paz no mundo não vai sobreviver. Se a Ucrânia não sobreviver, a democracia terá fracassado", afirma o ucraniano Sergiy Kyslytsya

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 14:16

Publicado em 

28 fev 2022 às 14:16
O embaixador da Ucrânia na Organização das Nações Unidas, Sergiy Kyslytsya, destacou em reunião especial de emergência do órgão que seu país "está vivendo uma guerra provocada pela rússia, por uma pessoa que está escondida em um bunker". "E sabemos o que aconteceu em maio de 1945 com a pessoa que comandou a guerra em um bunker em Berlim."
De acordo com Kyslytsya, a guerra na Ucrânia tem paralelos com o início da Segunda Grande Guerra, que foi iniciada em primeiro de setembro de 1939, com a invasão da Polônia por forças alemãs de Adolf Hitler.
"Pedimos reunião de emergência da ONU, pois espectro de guerra nuclear é maior do que em 1939", destacou Kyslytsya. "Se Putin quer se matar, não precisa provocar uma guerra. Basta fazer o mesmo que fez o rapaz em um bunker em Berlim em maio de 1945."
Segundo o embaixador da Ucrânia na ONU, a guerra em seu país já matou 352 de seus compatriotas, entre eles 16 crianças.
"As Nações Unidas devem demandar que a Rússia pare a guerra e saia da Ucrânia de forma incondicional", apontou Kyslytsya. "Agora é o momento de agir e ajudar a Ucrânia. Se a Ucrânia não sobreviver, a paz no mundo não vai sobreviver. Se a Ucrânia não sobreviver, a democracia terá fracassado."

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