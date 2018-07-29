Espanha resgata 123 imigrantes no Estreito de Gibraltar

Estreito de Gibraltar Crédito: Reprodução/Instagram @marisaalija

O serviço de resgate marítimo da Espanha informou que resgatou neste domingo 123 imigrantes do norte da África tentando atravessar o mar Mediterrâneo. As pessoas foram retiradas de 12 diferentes embarcações interceptadas pelas equipes de salvamento no Estreito de Gibraltar.

Estes resgates se somam aos quase 1 mil imigrantes resgatados pela Espanha entre sexta e sábado na perigosa travessia entre a costa africana e a europeia.

A Espanha recebeu mais de 20 mil imigrantes em 2018. A repressão por parte das autoridades da Líbia e a recusa do governo italiano em deixar atracar barcos de salvamento nos portos do país têm tornado mais difícil para os imigrantes chegarem à Itália.

As máfias de tráfico humano agrupam pessoas em pequenas embarcações, impróprias para o mar aberto. Mais de 1.500 pessoas morreram até agora neste ano tentando atravessar o Mediterrâneo.