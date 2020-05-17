Espanha registra menor número de mortes diárias por coronavírus

A Coreia do Sul também comemora a queda do número de novos casos após um surto a partir de boates na capital Seul provocar o registro de até 30 novos casos diários. Na manhã deste domingo, o país asiático registrou 13 novos casos da Covid-19 e, com isso, chega a 11.050 infecções confirmadas, com 262 mortes.

A expectativa no continente europeu é de que a pandemia ainda esteja longe do fim. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte afirmou que a Itália não pode "esperar" até que uma vacina contra o coronavírus seja desenvolvida. Ele afirmou que o país está com "tecido social e produtivo bastante danificado", em meio às estimativas de pesquisadores de que a vacina pode demorar meses ou anos para ser desenvolvida. Com isso, o país começa a reabertura de restaurantes, bares e templos religiosos na segunda-feira, 18. "Estamos enfrentando um risco calculado, sabendo que a curva epidemiológica pode voltar", afirmou Conte.