Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Espanha aposta em aplicativo de rastreamento para evitar nova quarentena
Aumento casos

Espanha aposta em aplicativo de rastreamento para evitar nova quarentena

Premiê espanhol, Pedro Sánchez, pediu que todos baixem o aplicativo, em funcionamento em seis regiões do país, e insistiu que se incorporem ao sistema de rastreamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 14:19

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:19

Vista do H10 Adeje Palace, hotel localizado nas Ilhas Canárias, na Espanha, que foi colocado em quarentena após um médico italiano hospedado no local ter sido testado positivamente para o coronavírus
Hotel localizado nas Ilhas Canárias, na Espanha, que foi colocado em quarentena após italiano hospedado no local ter sido testado positivamente para o coronavírus Crédito: ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO
O governo da Espanha, um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, vai utilizar um aplicativo chamado Radar Covid para combater a doença.
O software utiliza o bluetooth de celulares para registrar eventuais contatos com pessoas que receberam diagnóstico de Covid-19, método conhecido como "contact tracing" -rastreamento de contato, em inglês.
O premiê espanhol, Pedro Sánchez, pediu na terça (25) que todos baixem o aplicativo, em funcionamento em seis das 17 regiões do país, e insistiu que as demais se incorporem ao sistema de rastreamento digital. "A tecnologia também pode salvar vidas, se for empregada para enfrentar um desafio como este."
O Brasil já utiliza o método. O aplicativo Coronavírus SUS, do Ministério da Saúde, oferece a função desde 31 de julho, utilizando tecnologia da Apple e do Google. Outros países europeus, como Alemanha e França, também utilizam aplicativos do tipo.
Já alguns descartaram a estratégia, como o Reino Unido, que inicialmente tentou desenvolver a própria tecnologia, mas não obteve sucesso. O país tentou então utilizar o software das gigantes americanas de tecnologia, mas recuou, afirmando ser ineficaz.
Na Espanha, o Radar Covid funciona por meio do bluetooth dos usuários, que deverá estar ativo. Quando o telefone de duas pessoas com o software estiverem a uma distância de dois metros por pelo menos 15 minutos, os aparelhos trocarão informações, que serão armazenadas por 14 dias.
Se uma pessoa receber um diagnóstico de coronavírus, receberá também do médico ou do próprio aplicativo um código numérico, que precisa ser voluntariamente digitado no sistema. Nesse caso, todas as pessoas que estiveram em contato com um infectado por Covid-19 receberão um alerta, sem que as identidades dos envolvidos sejam reveladas.

Veja Também

Imunidade de rebanho deve ser atingida apenas com 65% de infectados, diz OMS

Segundo Sánchez, se 20% da população de 46 milhões de habitantes no país utilizar o aplicativo, o impacto do coronavírus será reduzido em até 30%. Um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, aponta que aplicativos de rastreamento de contato atingem sua eficácia máxima quando 60% da população os utilizam, mas que qualquer porcentagem já contribui para frear o avanço da doença.
O governo diz que a eficácia do Radar Covid foi atestada durante um período de testes nas ilhas Canárias.
A tecnologia é a aposta do governo socialista para evitar uma nova quarentena na Espanha. O país passou cem dias em confinamento e começou a reabrir em 20 de junho. Neste mês, os casos voltaram a subir, e o governo hesita em reimpor restrições. A Espanha tem o segundo maior número de casos na Europa, atrás apenas da Rússia. São 450 mil contaminados e 28 mil mortes.
Um estudo publicado nesta quinta (27) pelo Pew Research Center apontou que 54% dos espanhóis acha que seu país agiu bem no combate ao novo coronavírus.

Veja Também

Venezuela usa pandemia para perseguir opositores, diz ONG

EUA têm aumento no número de contaminações pelo terceiro dia seguido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados