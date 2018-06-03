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IMIGRAÇÃO

Espanha: 240 imigrantes são resgatados no Mar Mediterrâneo

Pessoas estavam em 11 pequenos barcos tentando atravessar da África para a Europa

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 12:09
O serviço de resgate marítimo da Espanha resgatou 240 pessoas, mas uma pessoa se afogou ao tentar cruzar o Mar Mediterrâneo a partir do norte da África.
Ao todo, o serviço disse que resgatou as 240 pessoas de 11 pequenos barcos que tentavam atravessar perigosamente as costas africanas para a Espanha entre sábado e domingo. O serviço disse neste domingo que seus agentes detectaram um corpo flutuando embaixo d'água depois que o navio de resgate salvou 41 migrantes de um barco afundado.
A ONU diz que pelo menos 660 migrantes morreram atravessando o Mediterrâneo até agora neste ano. Ao longo dos primeiros quatro meses de 2018, um total de 22.439 migrantes chegou às costas europeias, com 4.409 deles chegando à Espanha. Fonte: Associated Press.

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