Espanha: 240 imigrantes são resgatados no Mar Mediterrâneo

O serviço de resgate marítimo da Espanha resgatou 240 pessoas, mas uma pessoa se afogou ao tentar cruzar o Mar Mediterrâneo a partir do norte da África.

Ao todo, o serviço disse que resgatou as 240 pessoas de 11 pequenos barcos que tentavam atravessar perigosamente as costas africanas para a Espanha entre sábado e domingo. O serviço disse neste domingo que seus agentes detectaram um corpo flutuando embaixo d'água depois que o navio de resgate salvou 41 migrantes de um barco afundado.