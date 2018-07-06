Esforços para resgate alternativo aumentam em caverna na Tailândia

Meninos presos em caverna da Tailândia estão magros e recebem ajuda médica Crédito: Reprodução

A centenas de metros de altitude, as equipes de resgates percorrem, nesta sexta-feira (6), o alto do complexo de cavernas Tham Luang, no norte Tailândia, para encontrar uma maneira alternativa de retirar os 12 meninos e seu treinador que estão presos há 13 dias no local. O trabalho dos socorristas em busca de novas soluções se tornou urgente, depois que previsões de fortes chuvas ameaçaram um plano para trazer os rapazes através de passagens estreitas e inundadas até a entrada da caverna.

 Nós queremos encontrar um caminho para baixo. Eu acredito que estamos perto  disse à Reuters Thanes Weerasiri, presidente do Instituto de Engenharia da Tailândia, em um campo improvisado para voluntários perto do complexo de caverna.

Helicópteros sobrevoam a área acima do complexo para ajudar a encontrar uma rota alternativa de resgate. Desde segunda-feira, quando mergulhadores britânicos se juntaram às equipes, os esforços tem se concentrado em drenar a caverna inundada e ensinar os meninos  alguns incapazes de nadar  a tentar mergulhos que desafiam até mergulhadores experientes.

A morte de um ex-mergulhador da Marinha que participava das operações na caverna nesta sexta-feira abalou a missão de resgate, e as previsões de mais chuvas podem atrapalhar a drenagem da caverna, obrigando os voluntários a considerar outras opções.

Profissionais do Instituo de Engenharia da Tailândia estão trabalhando em conjunto com o Exército para explorar uma área que eles acreditam ser o fim da caverna e que estaria a apenas centenas de metros de onde os meninos estão presos.

 Originalmente, nós estamos explorando isso como uma maneira de trazer suprimentos para as crianças pela parte de trás da caverna  afirmou Thanes.

Chalongchai Chaiyakum, um oficial do exército tailandês, disse que uma equipe percorreu cerca de 300 metros por um poço da caverna na quinta-feira até chegar a um beco sem saída. Ele afirmou que até 200 pessoas estão explorando a colina tentando encontrar um caminho viável.

MUSK OFERECE AJUDA

A parte elevada onde os meninos estão fica a 4 km de distância da entrada da caverna, e os últimos 1,7 km estão completamente inundados. Perfurar a gruta levanta preocupações sobre a possibilidade de que tudo desabe sobre os rapazes. Esforços para alargar o canal de mergulho causam o mesmo temor.

Em um tuíte nesta sexta-feira, o empreendedor bilionário Elon Musk disse que engenheiros das suas empresas estavam a caminho da Tailândia para tentar ajudar no resgate. As companhias de Musk têm "radar avançado de penetração de solo", que é "muito bom para perfurar rochas". A tecnologia também pode "criar um túnel de ar submerso" para as crianças atravessarem, explicou Musk.

O governo da Tailândia disse que a equipe enviada por Elon Musk pode ajudar no rastreamento de localização, no bombeamento de água ou no fornecimento de energia à base de bateria. Familiares dos garotos, acampados há semanas no local, afirmaram que tudo o que eles querem é a saída mais segura para as crianças.