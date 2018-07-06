Esforços para resgate alternativo aumentam em caverna na Tailândia

A centenas de metros de altitude, as equipes de resgates percorrem, nesta sexta-feira (6), o alto do complexo de cavernas Tham Luang, no norte Tailândia, para encontrar uma maneira alternativa de retirar os 12 meninos e seu treinador que estão presos há 13 dias no local. O trabalho dos socorristas em busca de novas soluções se tornou urgente, depois que previsões de fortes chuvas ameaçaram um plano para trazer os rapazes através de passagens estreitas e inundadas até a entrada da caverna.
Nós queremos encontrar um caminho para baixo. Eu acredito que estamos perto disse à Reuters Thanes Weerasiri, presidente do Instituto de Engenharia da Tailândia, em um campo improvisado para voluntários perto do complexo de caverna.
Helicópteros sobrevoam a área acima do complexo para ajudar a encontrar uma rota alternativa de resgate. Desde segunda-feira, quando mergulhadores britânicos se juntaram às equipes, os esforços tem se concentrado em drenar a caverna inundada e ensinar os meninos alguns incapazes de nadar a tentar mergulhos que desafiam até mergulhadores experientes.
A morte de um ex-mergulhador da Marinha que participava das operações na caverna nesta sexta-feira abalou a missão de resgate, e as previsões de mais chuvas podem atrapalhar a drenagem da caverna, obrigando os voluntários a considerar outras opções.
Profissionais do Instituo de Engenharia da Tailândia estão trabalhando em conjunto com o Exército para explorar uma área que eles acreditam ser o fim da caverna e que estaria a apenas centenas de metros de onde os meninos estão presos.
Originalmente, nós estamos explorando isso como uma maneira de trazer suprimentos para as crianças pela parte de trás da caverna afirmou Thanes.
Chalongchai Chaiyakum, um oficial do exército tailandês, disse que uma equipe percorreu cerca de 300 metros por um poço da caverna na quinta-feira até chegar a um beco sem saída. Ele afirmou que até 200 pessoas estão explorando a colina tentando encontrar um caminho viável.
MUSK OFERECE AJUDA
A parte elevada onde os meninos estão fica a 4 km de distância da entrada da caverna, e os últimos 1,7 km estão completamente inundados. Perfurar a gruta levanta preocupações sobre a possibilidade de que tudo desabe sobre os rapazes. Esforços para alargar o canal de mergulho causam o mesmo temor.
Em um tuíte nesta sexta-feira, o empreendedor bilionário Elon Musk disse que engenheiros das suas empresas estavam a caminho da Tailândia para tentar ajudar no resgate. As companhias de Musk têm "radar avançado de penetração de solo", que é "muito bom para perfurar rochas". A tecnologia também pode "criar um túnel de ar submerso" para as crianças atravessarem, explicou Musk.
O governo da Tailândia disse que a equipe enviada por Elon Musk pode ajudar no rastreamento de localização, no bombeamento de água ou no fornecimento de energia à base de bateria. Familiares dos garotos, acampados há semanas no local, afirmaram que tudo o que eles querem é a saída mais segura para as crianças.
Estou preocupado...ele nunca mergulhou", disse Somboon Kaewwongwan, o pai de um adolescente de 16 anos preso na caverna.