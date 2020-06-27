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Pós pandemia

Escolas na Itália só reabrem em setembro, diz primeiro-ministro

Segundo o governo, as escolas terão que escalonar a entrada dos alunos de manhã e os estudantes terão de se sentar mantendo um metro de distância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 12:09

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 12:09

Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália.
Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash 
As escolas na Itália vão reabrir em 14 de setembro, usando medidas de distanciamento social, anunciaram na sexta-feira (26) o primeiro-ministro Giuseppe Conte e a ministra da Educação, Lucia Azzolina.
Segundo o governo, as escolas terão que escalonar a entrada dos alunos de manhã e os estudantes terão de se sentar mantendo um metro de distância entre eles. Eles também terão de comer a merenda dentro da classe, em vez de ir à lanchonete da escola.
"Essas orientações permitirão que nossos filhos e filhas possam voltar para a escola com o máximo de segurança", disse Conte em uma entrevista coletiva.
No Brasil, o governo de São Paulo também anunciou o retorno às aulas em setembro, de forma gradual, combinando aulas presenciais e remotas. Mas enquanto na Itália o número de novos casos de coronavírus cai de forma sustentada desde abril, no Brasil, grande parte dos estados continua a ter crescimento no total de novas infecções.
A ministra da Educação admitiu que ainda há "certos problema" por causa da falta de espaço dentro das escolas para acomodar todos os alunos respeitando o distanciamento. Segundo ela, cerca de 15% dos alunos serão afetados pela falta de espaço.
Apenas alunos mais velhos serão autorizados a estudar de forma remota, e o governo afirmou que irá usar escolas desativadas e encorajar as atividades ao ar livre , como excursões, para lidar com a falta de espaço.

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"Deixemos os estudantes respirarem cultura...por que não? podem levar as crianças pequenas para parques, quando o clima permitir, e deixá-las ficar perto da natureza", disse Azzolina.
Em preparação para a volta às aulas em setembro, o governo irá investir 1 bilhão de euros adicionais (cerca de R$ 6 bilhões) para reformar escolas, comprar produtos de limpeza e proteção, e treinar educadores.
"Esse dinheiro não vai ser usado apenas para enfrentar o coronavírus. Nosso sonho é ter uma escola diferente, em que realmente conseguimos investir dinheiro para melhorias", disse a ministra.
"Alunos do jardim da infância e do ensino fundamental, e aqueles que têm deficiência, foram os que mais sofreram durante o lockdown. É para eles que as escolas devem dar a melhor resposta em setembro."

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