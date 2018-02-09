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  • Escola pública de Tóquio adota uniformes da marca Armani
Polêmica

Escola pública de Tóquio adota uniformes da marca Armani

Roupas custam cerca de R$ 2.400, três vezes mais que as usadas anteriormente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 10:45

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 10:45

Fachada da Escola Primária Taimei, em Tóquio Crédito: Google Maps
Uma escola primária pública de Ginza, um valorizado bairro comercial de Tóquio, surpreendeu os pais com um plano para adotar uniformes desenhados pela grife italiana Giorgio Armani para seus alunos, relatou a mídia local nesta quinta-feira.
A Escola Primária Taimei está adotando os uniformes para os novos alunos, cada um custando o equivalente a US$ 730, cerca de R$ 2.400, incluindo itens opcionais  valor três vezes maior do que o dos modelos atuais, segundo o site Huffington Post.
O escritório da filial japonesa da Armani, localizada em Ginza, fica a apenas metros 200 metros da escola.
 Fiquei surpresa, e me perguntei por que uniformes desenhados por uma marca de luxo foram escolhidos para uma escola primária pública  disse a mãe de um aluno que não foi identificada, segundo o Huffington Post.  Temo que uma noção equivocada de que algo caro é bom e que algo barato é ruim possa ser passada às crianças.
Em carta enviada aos pais de alunos em novembro, o diretor da escola, Toshitsugu Wada, disse que a Taimei é uma referência em Ginza, e que a decisão de adotar os uniformes desenhados pela Armani almeja criar uma atmosfera condizente com tal instituição.
Nenhuma autoridade da Taimei estava disponível de imediato para comentar, mas Wada publicou um comunicado no site da escola prometendo dar explicações suficientes sobre o plano.
"Com humildade, aceito a crítica de que as explicações foram insuficientes e vieram em má hora. Continuarei explicando cuidadosamente a todos os interessados".

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