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Vazamento de dados

Escândalo do Facebook: Zuckerberg publica texto em seu perfil

Diretor executivo admite erros e diz que há mais para a empresa fazer

Publicado em 21 de Março de 2018 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 20:46
Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo
Após muitas críticas por não ter se pronunciado a respeito do escândalo de dados revelados durante o fim de semana, o diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, publicou um texto em seu perfil na rede social na tarde desta quarta-feira.
Temos uma responsabilidade de proteger seus dados, e se não conseguimos, então não merecemos servi-lo, escreveu Zuckerberg.
Em menos de meia hora, mais de 4 mil pessoas já haviam reagido ao post, que registrava 737 comentários. O executivo vai ser entrevistado pela rede de TV americana CNN às 22h desta quarta-feira (21).
No texto, o executivo afirma que as ações mais importantes para evitar que isso aconteça de novo hoje foram tomadas anos atrás. Ele reconheceu, no entanto, os erros da companhia: Mas nós também cometemos erros, há mais a fazer e precisamos agir e fazê-lo.
No longo texto, Zuckerberg apresenta uma linha do tempo com os fatos relativos ao escândalo e a mudanças em regras de privacidade na rede social.
De acordo com o diretor executivo do Facebook, desde 2014, uma alteração na plataforma impede que aplicativos acessem dados dos amigos de usuários que tenham baixado a aplicação  a menos que estes amigos também tenham feito o download.
PRÓXIMOS PASSOS
Um dos problemas do recente escândalo de dados é o fato de um aplicativo baixado por 270 mil pessoas ter conseguido informações de 50 milhões de usuários valendo-se da possibilidade de coletar dados de amigos.
Confirmando expectativas, Zuckerberg falou bastante em confiança. Em um trecho, ele diz que o escândalo foi uma quebra na confiança entre o desenvolvedor do aplicativo, a Cambridge Analytica e o Facebook, mas que também representou um abalo na confiança do usuário. E precisamos consertar isso, completou o executivo.

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