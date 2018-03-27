Escândalo do Facebook: Zuckerberg é convidado a depor no Senado

Zuckerberg anuncia mudanças tecnológicas para garantir mais segurança a dados Crédito: Arquivo

O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, foi convidado a depor diante do Comitê Judiciário do Senado pelo presidente do comitê, Chuck Grassley, à medida que as perguntas sobre o caso do vazamento de dados de usuários da rede social se multiplicam.

O convite pedindo que Zuckerberg responda questões em uma audiência em dez de abril acontece no mesmo dia em que a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos confirmou que está investigando as práticas do Facebook a respeito de privacidade, após a revelação de que a empresa de marketing político Cambridge Analytica teve acesso aos dados de 50 milhões de usuários da rede social.

Outros dois comitês do Congresso também convocaram Zuckerberg a responder questões, e ele afirmou concordar se ele for a pessoa certa a comparecer.

Grassley, um republicano, também convidou os diretores executivos de Google, Sundar Pichai, e Twitter, Jack Dorsey, a comparecer ao comitê para discutir questões de privacidade.