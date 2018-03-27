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Vazamento de dados

Escândalo do Facebook: Zuckerberg é convidado a depor no Senado

Executivo responderá a perguntas do Comitê Judiciário no dia dez de abril

Publicado em 26 de Março de 2018 às 23:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 23:31
Zuckerberg anuncia mudanças tecnológicas para garantir mais segurança a dados Crédito: Arquivo
O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, foi convidado a depor diante do Comitê Judiciário do Senado pelo presidente do comitê, Chuck Grassley, à medida que as perguntas sobre o caso do vazamento de dados de usuários da rede social se multiplicam.
> Facebook vai notificar os 50 milhões de usuários e fazer auditoria
O convite pedindo que Zuckerberg responda questões em uma audiência em dez de abril acontece no mesmo dia em que a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos confirmou que está investigando as práticas do Facebook a respeito de privacidade, após a revelação de que a empresa de marketing político Cambridge Analytica teve acesso aos dados de 50 milhões de usuários da rede social.
> Espanha prende hackers que roubaram mais de ¤ 1 bi de bancos
Outros dois comitês do Congresso também convocaram Zuckerberg a responder questões, e ele afirmou concordar se ele for a pessoa certa a comparecer.
Grassley, um republicano, também convidou os diretores executivos de Google, Sundar Pichai, e Twitter, Jack Dorsey, a comparecer ao comitê para discutir questões de privacidade.
 

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