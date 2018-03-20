Escândalo de uso de dados pode ameaçar as receitas do Facebook

A empresa de Mark Zuckerberg já vem enfrentando problemas, como o menor tempo gasto pelo internauta em suas páginas Crédito: Pixabay

A polêmica envolvendo o uso de dados de 50 milhões de usuários do Facebook pela consultoria Cambridge Analytica pode colocar em xeque o atual modelo de negócios do Facebook, alertam analistas. Para eles, a maior rede social do mundo precisa elevar o investimento em sua plataforma com o objetivo de aumentar proteção dos dados de forma a impedir que outras companhias tenham acesso e comercializem essas informações. Mas a empresa de Mark Zuckerberg já vem enfrentando problemas, como o menor tempo gasto pelo internauta em suas páginas, que caiu 50 milhões de horas por dia no último trimestre.

O ativista de privacidade austríaco Max Schrem, fundador da ONG None Of Your Business (Não é da sua conta, em tradução livre), que está contratando advogados para apurar o caso envolvendo a Cambridge Analytica, já havia levantado preocupações em 2011 sobre o a facilidade de empresas colherem dados dos usuários do Facebook. Na ocasião, a rede social lembrou que reforçou seus controles, após descobrir supostos abusos da Cambridge Analytica em 2015.

Segundo ele, o uso dos dados que pertencem à gigante da internet, como o que ocorreu, será alvo de punição com base no novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês) da União Europeia. Pelas novas regras, a multa poderá chegar a 4% das receitas anuais. A UE representa 24% da receita publicitária do Facebook.

"Se o incidente de Cambridge Analytica acontecesse depois que o GDPR se tornar lei em 25 de maio custaria ao Facebook 4% de sua receita global", disse o ativista de privacidade austríaco Max Schrem, fundador da ONG None Of Your Business (Não é da sua conta, em tradução livre).

De acordo com Christopher Wylie, ex- funcionário da Cambridge Analytica e responsável por denunciar o caso, a empresa de consultoria utilizou os dados na campanha eleitoral dos Estados Unidos, que resultou na vitória de Donald Trump. Para ele, o Facebook perdeu o controle.

"O fato é que o Facebook perdeu o controle dos dados e não estava monitorando adequadamente o que outras empresas estavam fazendo", disse Scott Vernick, especialista em privacidade e segurança de dados no escritório de advocacia Fox Rothschild, da Filadélfia.

Com o escândalo, o analista da consultoria Pivotal Brian Wieser reiterou sua classificação de "vender" ações do Facebook. Wieser expressou a preocupação de que os riscos regulatórios da empresa se intensificaram com a polêmica envolvendo os dados dos usuários para fins publicitários.

Uma pesquisa feita em dezembro de 2017 apontou que apenas 21% dos consumidores europeus sabiam sobre as novas regras que entram em vigor em maio. Mas, depois que o regulamento foi explicado, 82% dos entrevistados disseram que planejam exercer seus novos direitos e reduzir o uso de publicidade, de acordo com a pesquisa de 7 mil europeus conduzida pela Pegasystems, com sede em Cambridge, Massachusetts, que faz software de vendas e marketing.

Relatório do banco Deutsche Bank, feito em janeiro, apontou que, com as novas regras, a receita global do Facebook poderia ser reduzida em 4%, o que implicaria ainda na queda de 50% no preço dos anúncios exibidos nas timelines.