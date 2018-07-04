Equipes levam 4 horas para chegar até caverna em que grupo está preso

Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução

Um grupo de dez soldados liderados por um médico militar acompanha os 12 meninos e seu treinador que estão presos em uma caverna parcialmente inundada, no norte da Tailândia, informaram nesta quarta-feira, 4, fontes oficiais.

Ruetaiwan Patisen, porta-voz das equipes de resgate, afirmou que os garotos estão bem, apesar de terem ficado dez dias sem comer, e que os soldados permanecerão com eles até que sejam resgatados da caverna, localizada na Província de Chiang Rai.

Assim que recuperarem a força, os jovens começarão a aprender a mergulhar com cilindros de oxigênio para deixar a caverna, onde estão desde o dia 23 de junho.

"Não há pressa", ressaltou Patisen, destacando que os meninos e seu treinador sairão quando estiverem prontos e seja seguro para eles mergulharem ao longo de cavernas estreitas e inundadas até a saída, localizada a cerca de 3 km de distância.

Por enquanto, os adolescentes entre 11 e 16 anos e seu treinador de futebol, de 26 anos, estão sendo alimentados com suplementos energéticos e vitaminas. As autoridades acreditam que os trabalhos de resgate podem durar de uma semana a alguns meses.

Segundo Patisen, as equipes demoram entre 3 e 4 horas para percorrer os 3 km entre entrada e o local onde está o grupo através de passagens inundadas e algumas acima da água.

Os garotos foram localizados após vários dias de intensas buscas na caverna de 10 km de extensão que está parcialmente inundada. O trabalho foi feito com a ajuda do Exército tailandês e especialistas dos EUA, Japão, China e Austrália, entre outros.