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Tailândia

Equipes levam 4 horas para chegar até caverna em que grupo está preso

Distância entre a entrada e a região onde os 12 meninos e seu treinador estão é de 3 km, com passagens inundadas

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 10:23
Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução
Um grupo de dez soldados liderados por um médico militar acompanha os 12 meninos e seu treinador que estão presos em uma caverna parcialmente inundada, no norte da Tailândia, informaram nesta quarta-feira, 4, fontes oficiais.
Ruetaiwan Patisen, porta-voz das equipes de resgate, afirmou que os garotos estão bem, apesar de terem ficado dez dias sem comer, e que os soldados permanecerão com eles até que sejam resgatados da caverna, localizada na Província de Chiang Rai.
Assim que recuperarem a força, os jovens começarão a aprender a mergulhar com cilindros de oxigênio para deixar a caverna, onde estão desde o dia 23 de junho.
"Não há pressa", ressaltou Patisen, destacando que os meninos e seu treinador sairão quando estiverem prontos e seja seguro para eles mergulharem ao longo de cavernas estreitas e inundadas até a saída, localizada a cerca de 3 km de distância.
Por enquanto, os adolescentes entre 11 e 16 anos e seu treinador de futebol, de 26 anos, estão sendo alimentados com suplementos energéticos e vitaminas. As autoridades acreditam que os trabalhos de resgate podem durar de uma semana a alguns meses.
Segundo Patisen, as equipes demoram entre 3 e 4 horas para percorrer os 3 km entre entrada e o local onde está o grupo através de passagens inundadas e algumas acima da água.
Os garotos foram localizados após vários dias de intensas buscas na caverna de 10 km de extensão que está parcialmente inundada. O trabalho foi feito com a ajuda do Exército tailandês e especialistas dos EUA, Japão, China e Austrália, entre outros.
De acordo com a versão oficial, os jovens e o técnico entraram na caverna no dia 23 de junho após um treino. Pouco depois, começou um temporal que inundou o trecho inicial, impedindo que eles conseguissem sair.

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