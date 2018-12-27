Entidades dos EUA: Propostas de Bolsonaro podem causar grandes danos

Propostas de Bolsonaro podem causar danos duradouros ao Brasil, dizem organizações dos EUA Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Propostas do governo de Jair Bolsonaro (PSL) são vistas com receio por quase 50 organizações da sociedade civil dos Estados Unidos , que temem que os danos provocados sejam de amplo alcance e duradouros para comunidades brasileiras e ao meio ambiente.

As preocupações são manifestadas, em carta, por 47 instituições, entre elas entidades como Brazilian Studies Association (Brasa), Amazon Watch e Friends of the Earth U.S., além de outras de defesa do meio ambiente, dos direitos de trabalhadores e de mulheres.

A carta acaba de ser publicada no site da organização ambiental Friends of the Earth U.S.

No documento, as entidades afirmam que o objetivo é expressar "profunda preocupação" com as posições sustentadas pelo presidente eleito que "representam uma ameaça séria à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente".

As entidades citam o "discurso de ódio" de Bolsonaro, dirigido a negros, gays e mulheres. Lembram ainda a defesa que o presidente eleito fez da ditadura militar -em especial declarações de que a ditadura deveria ter matado mais pessoas e afirmações sobre exílio forçado e prisões de ativistas de esquerda.

Sobre isso, criticam o fato de o presidente eleito ter descrito membros do MTST como "terroristas" e destacam o assassinato de dois integrantes do grupo em dezembro por homens mascarados.

"Além desses repulsivos ataques verbais, nós estamos particularmente preocupados com algumas propostas políticas de Bolsonaro que, se implementadas, podem infligir danos de amplo alcance e duradouros a comunidades brasileiras e ao meio ambiente."

A extinção do Ministério do Trabalho e do Ministério dos Direitos Humanos é vista com especial cautela pelas organizações. "Esses planos levantam temor de que o futuro governo vai procurar enfraquecer os esforços para proteger os direitos dos trabalhadores e outros direitos humanos."

As entidades de sociedade civil dizem que vão ficar monitorando as ações da próxima administração nos próximos meses. Afirmam ainda que vão se pronunciar contra a retórica de ódio e atos de violência, intimidação ou perseguição contra comunidades e instituições de defesa da sociedade civil tachadas de "inimigos" ou "terroristas" por Bolsonaro.

Os direitos de povos indígenas também são vistos com preocupação pelas organizações. Recentemente, o presidente eleito defendeu a exploração "de forma racional" da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.

Para Christian Poirier, diretor da Amazon Watch, a eleição de Bolsonaro representa "uma crise para os direitos humanos, para a floresta amazônica e para o nosso clima global".

"Um aumento nos ataques violentos contra a população indígena e movimentos sociais já ocorreu desde a eleição. Os direitos humanos e da comunidade ambiental do Brasil não vão retroceder frente a essa emergência, e nem vamos nós [recuar] em apoio a eles."

Gladys Mitchell-Walthour, presidente da Brasa, afirmou que a intenção é fazer o máximo para "apoiar professores, ativistas e cidadãos brasileiros em geral".