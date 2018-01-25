Entenda o que é o programa migratório Daca

Trump Crédito: Getty Images

Em 2012, o ex-presidente americano Barack Obama criou o programa de Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca), planejado com o objetivo de que os dreamers  filhos dos imigrantes ilegais em território americano, que, em sua maioria, nunca conheceram outro lar senão os Estados Unidos  não fossem deportados e conseguissem permissão para trabalhar nos EUA, renovada a cada dois anos. Até 2017, cerca de 800 mil pessoas já haviam sido acolhidas pela iniciativa.

Em setembro do último ano, o presidente Donald Trump anunciou o cancelamento do programa e deu até março de 2018 para que o Congresso chegasse a uma resolução sobre os dreamers. O tema voltou ao centro do debate no fim da semana passada, quando os democratas colocaram como condição para votar a favor do Orçamento e acabar com a paralisação do governo que a situação dos dreamers fosse discutida. Um Orçamento temporário foi aprovado, mas a solução para a questão dos filhos de imigrantes ainda está longe.

Abaixo, os principais pontos a respeito do programa:

O que é o Daca?

Daca é a sigla em inglês do programa Ação Diferida para Chegadas na Infância. Concede vistos de estada e de trabalho por dois anos, renováveis, aos que chegaram aos Estados Unidos de forma ilegal quando eram crianças. O Daca evita a deportação temporariamente, mas não garante cidadania futura, nem residência permanente. Ao participar do programa, o usuário tem vários benefícios. Junto com a permissão para permanecer em território americano e obter o visto de trabalho, os jovens podem ter acesso a planos de saúde concedidos pelo emprego, além da possibilidade de acesso ao ensino superior e, em alguns estados, tirar a carteira de motorista.

Quem pode ser beneficiado pelo programa?

Para ser beneficiado pelo Daca, é preciso preencher alguns requisitos: ter chegado aos Estados Unidos com menos de 16 anos de idade; ter no mínimo 15 anos e até 31 anos, completados no máximo até 15 de junho de 2012; ter vivido nos Estados Unidos de maneira ininterrupta desde 2007; ter Ensino Médio, ou ter servido nas Forças Armadas, além de não ter antecedentes criminais.

Quantos já foram beneficiados?

Até 31 de março de 2017, cerca de 800 mil pessoas estavam registradas sob o "status Daca", de acordo com números oficiais. Pelo menos 200 mil obtiveram o Daca no ano fiscal de 2016 (de outubro de 2015 a setembro de 2016), pela primeira vez, ou por renovação.

Quando e por que foi criado?

Foi criado por decreto em 15 de junho de 2012 pelo então presidente democrata Barack Obama, diante da impossibilidade de aprovar - em um Congresso dominado pelos republicanos - a Lei DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act), ou Lei de Desenvolvimento, Alívio e Educação para Menores Estrangeiros. Por isso, os imigrantes levados quando crianças para os Estados Unidos passaram a ser chamados de dreamers (sonhadores), em referência à lei, mas também ao sonho de conseguir uma vida melhor nos EUA. A maioria dos dreamers nasceu no México e em países centro-americanos e vive na Califórnia e no Texas, mas também em Nova York, Illinois e Flórida.

Qual o medo dos beneficiários?

Para ter acesso ao Daca, os dreamers devem informar ao governo todos seus dados pessoais. Muitos beneficiários temem que, se o programa for encerrado, as autoridades migratórias usem essa informação para localizá-los e deportá-los facilmente. Até o momento, a Casa Branca e muitos congressistas republicanos argumentam que não discutirão a respeito do programa sem que haja concessões por parte dos democratas, por meio de acordos que envolvam, por exemplo, o financiamento para a construção do muro na fronteira com o México ou uma possível reestruturação na concessão de vistos, na qual a capacidade profissional prevaleça em lugar das questões familiares. Todas as possibilidades discutidas por eles envolvem a combinação desses fatores, além de outras demandas previstas pelos democratas.

E caso não tenha acordo?