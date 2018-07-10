Entenda como os meninos estão sendo cuidados depois de sair da caverna

Equipes de resgate nas imediações da entrada de um complexo de cavernas em Mae Sai, província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, onde a operação de resgate retirou os garotos do local Crédito: SAKCHAI LALIT/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os garotos resgatados de um complexo de cavernas inundado no Norte da Tailândia permanecerão hospitalizadas em quarentena no hospital de Chiang Rai, capital da província do mesmo nome. Eles usam óculos de sol para proteger os olhos, depois de passar de 15 a 17 dias na escuridão, e estão sob monitoramento psicológico. As autoridades tailandesas informaram que os oito meninos retirados no domingo e na segunda-feira estão bem de saúde, mas ainda não há notícias dos quatro meninos restantes e do técnico, que saíram nesta terça-feira. Conheça os detalhes dos cuidados dispensados aos meninos, que têm de 11 a 16 anos.

Pneumonia

Dois dos resgatados estão tomando antibióticos porque apresentaram sintomas de pneumonia depois de dias nas umidade da gruta. Mas mesmo esses estão em "um estado normal", garantiu o hospital.

Exames de sangue e vacinas

"Os oito estão com boa saúde, sem febre", declarou Jesada Chokedamrongsuk, chefe do Ministério da Saúde Pública em um primeiro balanço detalhado do estado de saúde dos adolescentes. Todos foram submetidos a exames radiológicos e sanguíneos. Os exames de sangue foram enviados para Bangkok e os resultados serão conhecidos em poucos dias.

Eles foram vacinados contra o tétano e contra a raiva, embora seja baixo o risco de que tenham sido mordidos por morcegos, vetores da doença, enquanto dormiam.

Todos podem andar, falar e comer e alguns até consumiram chocolate

No momento eles não podem comer comida picante, típica na Tailândia, porque estão com o estômago fragilizado.

Boa saúde mental

"Todos apresentam boa saúde mental", assegurou o hospital. Os meninos estão sendo assistidos por psicólogos. Vários especialistas alertaram para as possíveis consequências a longo prazo do trauma vivido e por isso o grupo conta com acompanhamento psicológico.

Óculos de sol

Os meninos estão usando óculos de sol para que seus olhos, privados de luz durante duas semanas, possam se acostumar progressivamente ao dia. Os problemas oculares e de pulmões são os mais comuns entre sobreviventes resgatados depois de um longo período sob a terra. Um oftalmologista examinou o primeiro grupo resgatado e descartou complicações oculares.

Risco de infecção

Os meninos permanecerão hospitalizados uma semana para vigiar a eventual aparição de infecções, incluindo leptospirose, transmitida por roedores. Se os exames não revelarem nada perigoso, os pais "serão autorizados a se aproximar de suas camas com roupas de proteção, mantendo-se a uma distância de dois metros", indicou o médico Tosthep Bunthong.

As crianças estão em quarentena, mas os pais do primeiro grupo retirado da caverna puderam vê-los pelo vidro e conversar à distância.

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