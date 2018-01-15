Emirados Árabes acusam Qatar de interceptar voo comercial

Avião caça Crédito: Reprodução/Pinterest

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram nesta segunda-feira que um caça do Qatar interceptou um de seus aviões comerciais rumo ao Bahrein no espaço aéreo internacional. A acusação foi feita através de nota veiculada pela agência estatal WAM. O Qatar já havia feito duas reclamações à ONU por suposta interceptação de aviões militares árabes, em meio a uma crise diplomática entre Doha e vários países árabes.

As autoridades de aviação civil receber "uma mensagem de uma das operadoras nacionais dos EAU na manhã de segunda-feira sobre uma de suas aeronaves em um voo a Manama em rota normal ter sido interceptada por caças qataris", informou a WAM.

As companhias árabes Emirates e Ethiad não responderam de imediato aos pedidos de confirmação.

A Arábia Saudita e seus aliados romperam em 5 de junho de 2017 todas as relações diplomáticas com Qatar, rico em gás, que acusam de apoiar o terrorismo e de manter relações muito próximas com o Irã, grande rival dos sauditas no Oriente Médio. Os países também adotaram sanções econômicas contra o Qatar, incluindo o fechamento de sua única fronteira terrestre.