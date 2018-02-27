Emigração venezuelana cria idosos órfãos

Bandeira da Venezuela Crédito: Reprodução/Flickr

Depois de décadas trabalhando, ninguém espera no final da vida ter que sobreviver com uma aposentadoria insuficiente até para comprar uma caixa de ovos. Esse é o drama dos idosos venezuelanos. Além de impossibilitados de adquirir comida e medicamentos, tornam-se também órfãos, conforme filhos e netos emigram em busca de uma vida melhor.

 Tenho 76 anos e nunca me senti tão desassistida  conta Flor Tovar, enquanto esperava, à frente do Seguro Social, na paróquia de Altagracia, em Caracas, a resposta sobre o pagamento do benefício de subsistência ao aposentado (uma espécie de vale alimentação).  Não tenho o que comer. Meus filhos ajudam, mas eles têm suas próprias famílias. E a crise também tem pesado para eles. Maduro acha que dá para viver com essa pensão, mas vamos todos morrer órfãos.

Luis Francisco Cabezas, diretor-geral da Associação Civil Convite  encarregada de resguardar os direitos sociais e chamar a atenção de violações contra grupos vulneráveis, como idosos  explica que há três problemas afetando a terceira idade: desabastecimento de alimentos, dificuldade para adquirir medicamentos e solidão.

 Um pensionista com 300 mil bolívares e um bônus de guerra econômica (um dos benefícios criados pelo governo frente à crise) de 99 mil bolívares não tem o suficiente para comer. Não compra sequer uma caixa de ovos  explica.

Um estudo apresentado pela Convite em dezembro de 2017 indica que os idosos do país estavam perdendo 1,3 quilo mensalmente. Francisco Cabezas destaca ainda que depois dos 40 anos é comum perder massa muscular, processo que se intensifica com a chegada dos 60 anos.

 Conforme os idosos não se alimentam direito, estão consumindo carboidratos e açúcares, aumentado o risco de, ao caírem, terem uma fratura que pode prendê-los à cama o resto da vida.

CERCA DE 4 MILHÕES DEIXARAM O PAÍS

Para os que sofrem de alguma doença, a falta de medicamentos é ainda mais alarmante. De acordo com a Convite, em uma pesquisa feita em cinco cidades e 160 farmácias, a falta de remédios para diabéticos e hipertensos varia entre 88% e 95%. Mesmo quando se encontra o medicamento necessário, o alto custo é um impedimento. Uma caixa com dez comprimidos contra a hipertensão pode chegar a 200 mil bolívares, mais da metade de uma pensão. Alguns, como Flo Tovar, acabam apostando na medicina tradicional ou racionam seus comprimidos, fazendo o tratamento pela metade.

Em relação a solidão, Francisco Cabezas destaca:

 Segundo algumas estimativas, mais de 4 milhões de pessoas deixaram o país. É a população de um país pequeno, como o Uruguai. E foram os idosos que ficaram para trás. Solitários, eles acabam entrando em depressão.

Além desses problemas, Cabezas acrescenta o aumento no número de idosos vítimas de assassinatos e outras violências, por conta da insegurança no país. Segundo o diretor geral da Convite, entre 2016 e o primeiro trimestre de 2017 foram assassinados 249 idosos em casos de latrocínio. A maioria dos crimes aconteceu na própria casa das vítimas  na maioria das vezes, eram idosos da classe média empobrecida pela crise, que estavam sozinhos.

ROSTOS DO DRAMA

Consuelo Valera, de 92 anos, passou a melhor época de sua vida trabalhando para o Instituto Venezuelano de Seguros Sociais (IVSS), o organismo garantidor do "bem-estar social de seu povo", que, agora, tem com ela apenas dívidas.

Em meio a uma descompensação diabética, Frank Martínez afirma que chega a ficar três horas em filas para pegar o seu benefício.

 Ter uma cabeça cheia de fios brancos era algo para se ter orgulho. Falava aos meus netos: "Olhem, cada fio é por um motivo." Hoje, me deixa muito triste ter esse orgulho destruído cada vez que vou pedir a pensão. Me dão 10.000, 20.000 bolívares... o que o banco quiser nesse dia. Estou sofrendo na minha velhice, e não é pelas dores da idade, mas por tudo o que estão me fazendo passar  diz.

SEM ASSISTÊNCIA

Existem ainda outros fatores que fazem da velhice venezuelana um drama quase incontrolável. Se nas suas próprias casas os idosos podem se tornar vítimas de crimes, nos asilos e centros de atendimento a situação pode ser tão ruim quanto. A Associação Civil Convite fez, no ano passado, um monitoramento em 109 asilos na capital e no estado de Miranda. Detectou que em 89% falta de comida. Houve redução da alimentação para dois pratos diários e a diminuição no tamanho das porções.

Os administradores dessas instituições calcularam que em 2017 precisariam de 4 milhões de bolívares para sustentar um idoso, valor que um cidadão comum não pode bancar. Como resultado, a terceira idade vai sendo abandonada nesses lugares, que não são fiscalizados pelo Instituto Nacional de Serviços Sociais (Inass). Segundo declarações do diretor-geral da Convite, Luis Francisco Cabezas, desde que Héctor Rodríguez assumiu o governo de Miranda em outubro, a comida não chega aos 37 abrigos do estado. Para piorar, eles também deixaram de oferecer mais quartos.

Juan Nepomuceno, que recebe apenas uma pensão e tem quase 80 anos, não esconde a indignação.

 Mesmo os refeitórios não funcionam mais. Pão e água, são apenas o que recebo. Tenho fome e as minhas pernas doem  conta.

Nepomuceno levava consigo sua carteira de trabalho do extinto Centro Simon Bolívar, uma carta sobre o cargo que ocupou em Fospuca e um Cartão da Pátria (documento de identidade com função de crédito, criado para registrar necessidades socioeconômicas dos inscritos) para ver se conseguia os medicamentos.

Nepomuceno paga 10 mil bolívares diariamente de aluguel em uma pensão. Seu único filho está fora do país. Solitário, percorre as ruas de Caracas para sobreviver, trabalhando como engraxate de sapatos. Antes, ainda conseguia ir aos restaurantes populares do Inass, mas eles pararam de funcionar.

Edgar Silva, coordenador nacional do Comitê de Direitos Humanos para a Defesa dos Aposentados, Pensionistas, Idosos e Pessoas com Deficiência assina embaixo da denúncia de Juan Nepomuceno:

 Aqui, não se leva mais em conta a segurança social. Não existem mais garantias para a população. Temos ainda 900 mil idosos fora do sistema de pensões. O que o Estado está fazendo é fortalecer as missões. Com a Missão do Idoso, por exemplo, o que se tem é mais clientelismo e populismo. (As missões são um sistema de programas sociais do governo venezuelano.) Um idoso pode se perguntar por que deve contar com a sua pensão, que não chega a 400 mil, enquanto ganha do governo 700 mil bolívares de benefício.

 Isso é muito grave porque debilita a seguridade social. Além disso, as missões não deixam sobreviventes como as pensões (benefícios decorrentes da morte de um pensionista). Isso é terrível. Agora, em que contribuem as empresas e os trabalhadores? O povo continua contribuindo, mas dizem a eles que é melhor entrar em uma missão ou sacar o cartão.