Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Embaixador da China em Israel é encontrado morto em sua residência
Mundo

Embaixador da China em Israel é encontrado morto em sua residência

Segundo informações do site The Jerusalem Post, não há evidências que a causa da morte do embaixador não foi natural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 16:32

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 16:32

O embaixador da China em Israel, Du Wei, foi encontrado morto neste domingo (17) em sua casa, no subúrbio de Herzliya, em Tel Aviv. A polícia local abriu investigação para apurar as causas.
Jerusalem Post noticia que embaixador da China em Israel foi encontrado morto
Jerusalem Post noticia que embaixador da China em Israel foi encontrado morto Crédito: Reprodução/Jerusalem Post
Segundo informações do site The Jerusalem Post, não há evidências que a causa da morte do embaixador não foi natural.
Antes de assumir o cargo em Israel, Du Wei foi embaixador na Ucrânia. Ele chegou ao país em fevereiro, na época em que o coronavírus estava em crescente na China.
Até o momento, nem a embaixada chinesa em Israel ou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim comentaram a morte do embaixador.
Du Wei era casado e tinha um filho.

Veja Também

Espanha registra menor número de mortes diárias por coronavírus

Itália reabrirá fronteiras aos turistas da Europa em 3 de junho

Ministros da Saúde são demitidos pelo mundo durante a pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados