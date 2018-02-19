Embaixada polonesa em Israel é vandalizada com suásticas

O primeiro ministro polonês, Mateusz Morawiecki Crédito: Reprodução/Instagram

Suásticas e outras pichações ofensivas foram feitas na embaixada da Polônia em Israel nesse domingo após comentário do primeiro ministro polonês, Mateusz Morawiecki  ele afirmou na Conferência de Segurança de Munique que judeus, poloneses e outros também agiram como "colaboradores" do Holocausto. As acusações contra a atitude de Morawiecki vêm em momento que o país é criticado internacionalmente após aprovar leis que punem com prisão quem associar a Polônia como cúmplice no assassinato de milhões de judeus durante a Segunda Guerra.

A polêmica afirmação do primeiro-ministro veio quando um repórter israelense, durante a conferência, perguntou se ele poderia ser condenado na Polônia caso contasse a história de sua mãe, uma sobrevivente do holocausto que afirmara ter visto poloneses colaborando com a Gestapo. Na resposta, Morawiecki igualou "colaboradores judeus" do holocausto a poloneses, ucranianos e russos que fizeram o mesmo,

 É claro que essa atitude não vai ser condenada, não será visto como algo criminoso dizer que existiam colaboradores poloneses, assim como colaboradores judeus, russos e ucranianos, não apenas alemães.

A fala gerou crítica imediata de sua contraparte israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmando que a declaração era "indignante". As autoridades polonesas disseram que o comentário não teve intenção de negar o Holocausto ou dizer que judeus também tiveram responsabilidade no "genocídio alemão nazista".

Netanyahu falou ao telefone com Morawiecki no mesmo dia e rechaçou qualquer comparação entre poloneses e judeus durante o Holocausto, de acordo com nota do governo israelense.

"O propósito do Holocausto foi destruir o povo judeu e todos eles estavam, em qualquer lugar, encarando uma sentença de morte", diz Netanyahu na nota. Ainda de acordo com o comunicado, o primeiro-ministro e Morawiecki concordaram em continuar com o diálogo sobre a nova lei polonesa.

Após a conversa, no Twitter, Morawiecki afirmou que o diálogo sobre o Holocausto com Israel é fundamental: "Diálogo sobre essa história são necessários, como um aviso. Iremos continuar a conversar com Israel", afirmou na rede social.

Cerca de 3 milhões de judeus que viveram na Polônia durante o período pré-guerra foram mortos por nazistas, o que representa quase metade dos judeus assassinados no Holocausto. Judeus de todo o continente europeu foram mortos em campos de concentração construído por alemães na Polônia ocupada  lar da maior comunidade judaica na época , incluindo Auschwitz, Treblinka, Belzec e Sobibor.