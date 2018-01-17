Embaixada dos EUA em Jerusalém poderá ficar pronta em um ano

Benjamin Netanyahu, premiê de Israel Crédito: AP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quarta-feira que os Estados Unidos poderão transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém dentro de um ano, muito antes do que o previsto, segundo a imprensa local. Em dezembro, após o presidente americano, Donald Trump, anunciar a mudança da sede diplomática, assessores do governo declararam que apenas a construção de um novo prédio para a representação americana levaria de três a quatro anos. Assim, a mudança prática da embaixada dos Estados Unidos não ocorreria no primeiro mandato do republicano, que se encerra em janeiro de 2021.

 A embaixada será transferida para Jerusalém antes do que pensam, certamente dentro de um ano , disse Netanyahu aos repórteres que o acompanham em sua viagem à Índia.

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, havia dito que o processo não se concretizaria antes de dois anos. Ao anunciar a transferência, no fim do ano passado, Trump também reconhecer Jerusalém como capital de Israel, numa medida altamente polêmica, que ameaça as tentativas de levar a cabo um processo de paz entre israelenses e palestinos.

 Não é uma coisa que vá acontecer este ano, nem provavelmente o próximo ano, mas o presidente quer que avancemos de maneira muito concreta e resoluta  declarou Tillerson em dezembro, após participar de um compromisso com o chanceler francês, Jean-Yves Le Drian, em Paris.

Ainda segundo Tillerson, seria necessário adquirir um local, estabelecer planos de construção, obter as autorizações necessárias do Congresso americano e, depois, depois construir a embaixada. O secretário de Estado acrescentou também que Trump foi "muito claro sobre o fato de que o status final de Jerusalém e das fronteiras deve ser negociado e decidido pelas partes" em conflito.

O chefe da Casa Branca não deu datas quando anunciou a transferência da embaixada ao líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e ao rei da Jordânia, Abdullah II. Durante a conversa, tanto Abbas quanto Abdullah advertiram Trump sobre as perigosas consequências da decisão sobre o processo de paz, a segurança e a estabilidade na região.

A decisão do presidente americano foi denunciada pelos palestinos e muito criticada por grande parte da comunidade internacional. Desde então, a medida frustrou o sonho palestino de ver a cidade sagrada como capital de um futuro Estado e acirrou os ânimos na região. Facções palestinas reagiram com diversas manifestações e confrontos na região, nos quais pelo menos 17 palestinos e um israelense morreram.