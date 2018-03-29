Em ritual da quinta-feira santa, Papa diz que tem catarata e vai operar

A quinta-feira de "Lava-pés" na Igreja Católica - uma das celebrações da Semana Santa- trouxe também uma nova informação sobre a saúde do Papa Francisco. O Pontífice revelou, enquanto realizava o ritual de banhar os pés de 12 detentos em um presídio de Roma, que tem catarata nos olhos e deve operar no próximo ano. A catarata é fruto de um problema no cristalino do olho, que se torna opaco e acaba embaçando a visão.
Durante a visita ao presídio, o Pontífice pediu que os detentos mantenham suas esperanças vivas. O Papa disse também que os presos devem "clarear" os olhos e contemplar melhor a realidade. Nesse momento, ele mencionou que a catarata é uma doença que impede a visão.
que a catarata é uma doença que impede a visão.
- Por exemplo, na minha idade você tem catarata e não consegue enxergar bem a realidade, no ano que vem tenho que operar- disse.
Depois de uma breve reunião particular com os presos doentes, o Papa celebrou durante a missa da Última Ceia e o rito da lavagem de pés dos detentos da prisão de Regina Coeli.
- Cada um tem a oportunidade de mudar de vida e não tem de ser julgado- enfatizou o papa depois de acrescentar que ele próprio se considera um pecador, em uma homilia transmitida pela rádio Vaticano.
Na tradição cristã, a Quinta-Feira Santa comemora o dia em que Jesus lavou os pés dos apóstolos e celebrou a instituição da Eucaristia na Última Ceia. O papa visita com regularidade as prisões em suas viagens ao exterior.
Durante a manhã, na tradicional missa na basílica de São Pedro, diante de padres e religiosos de Roma, o papa recomendou que sejam "sacerdotes de rua" e estejam mais disponíveis para os fiéis.