Em ritual da quinta-feira santa, Papa diz que tem catarata e vai operar

Papa Francisco faz pronunciamento de Páscoa no Vaticano Crédito: GREGORIO BORGIA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A quinta-feira de "Lava-pés" na Igreja Católica - uma das celebrações da Semana Santa- trouxe também uma nova informação sobre a saúde do Papa Francisco. O Pontífice revelou, enquanto realizava o ritual de banhar os pés de 12 detentos em um presídio de Roma, que tem catarata nos olhos e deve operar no próximo ano. A catarata é fruto de um problema no cristalino do olho, que se torna opaco e acaba embaçando a visão.

Durante a visita ao presídio, o Pontífice pediu que os detentos mantenham suas esperanças vivas. O Papa disse também que os presos devem "clarear" os olhos e contemplar melhor a realidade. Nesse momento, ele mencionou que a catarata é uma doença que impede a visão.

que a catarata é uma doença que impede a visão.

- Por exemplo, na minha idade você tem catarata e não consegue enxergar bem a realidade, no ano que vem tenho que operar- disse.

Depois de uma breve reunião particular com os presos doentes, o Papa celebrou durante a missa da Última Ceia e o rito da lavagem de pés dos detentos da prisão de Regina Coeli.

- Cada um tem a oportunidade de mudar de vida e não tem de ser julgado- enfatizou o papa depois de acrescentar que ele próprio se considera um pecador, em uma homilia transmitida pela rádio Vaticano.

Na tradição cristã, a Quinta-Feira Santa comemora o dia em que Jesus lavou os pés dos apóstolos e celebrou a instituição da Eucaristia na Última Ceia. O papa visita com regularidade as prisões em suas viagens ao exterior.