Em meio a protestos em Gaza, EUA inauguram embaixada em Jerusalém

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

Os EUA inauguraram oficialmente nesta segunda-feira, 14, sua embaixada em Israel na cidade de Jerusalém, em um dia marcado por protestos violentos na Faixa de Gaza. A cerimônia começou com o hino nacional americano e contou com a presença de centenas de autoridades americanas e israelenses.

Em mensagem divulgada durante a inauguração, o presidente americano, Donald Trump, garantiu que os EUA continuam "plenamente" comprometidos com a busca de um acordo de paz duradouro entre israelenses e palestinos. "Nossa maior esperança é a da paz. Os EUA continuam plenamente comprometidos com facilitar um acordo de paz duradouro", declarou ele em uma mensagem de vídeo aos participantes da cerimônia.

A inauguração cumpre uma das mais polêmicas promessas de política externa de Trump, ignorando a reprovação internacional e a indignação palestina. "Hoje abrimos a embaixada dos EUA em Jerusalém, Israel", disse o embaixador americano no país, David Friedman, no início da cerimônia de inauguração, que contou com a presença de uma delegação de Washington e líderes israelenses.

O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo presidente dos EUA, Donald Trump, foi anunciado em dezembro e enfureceu os palestinos, que afirmaram que os americanos não poderiam mais atuar como um personagem honesto em qualquer processo de paz com os israelenses.

Os palestinos buscam decretar o leste de Jerusalém como capital de um Estado que eles querem estabelecer na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza. Israel considera toda a cidade, incluindo o setor leste que capturou em 1967 e anexou, como sua capital "eterna e indivisível", em uma decisão não reconhecida pela comunidade internacional.

Em mensagem divulgada durante a inauguração, o presidente americano, Donald Trump , garantiu que os EUA continuam "plenamente" comprometidos com a busca de um acordo de paz duradouro entre israelenses e palestinos. "Nossa maior esperança é a da paz. Os EUA continuam plenamente comprometidos com facilitar um acordo de paz duradouro", declarou ele em uma mensagem de vídeo aos participantes da cerimônia