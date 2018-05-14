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Dia marcado por protestos

Em meio a protestos em Gaza, EUA inauguram embaixada em Jerusalém

Cerimônia de inauguração contou com a presença de uma delegação de Washington e líderes israelenses

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 14:30
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Os EUA inauguraram oficialmente nesta segunda-feira, 14, sua embaixada em Israel na cidade de Jerusalém, em um dia marcado por protestos violentos na Faixa de Gaza. A cerimônia começou com o hino nacional americano e contou com a presença de centenas de autoridades americanas e israelenses.
Em mensagem divulgada durante a inauguração, o presidente americano, Donald Trump, garantiu que os EUA continuam "plenamente" comprometidos com a busca de um acordo de paz duradouro entre israelenses e palestinos. "Nossa maior esperança é a da paz. Os EUA continuam plenamente comprometidos com facilitar um acordo de paz duradouro", declarou ele em uma mensagem de vídeo aos participantes da cerimônia.
A inauguração cumpre uma das mais polêmicas promessas de política externa de Trump, ignorando a reprovação internacional e a indignação palestina. "Hoje abrimos a embaixada dos EUA em Jerusalém, Israel", disse o embaixador americano no país, David Friedman, no início da cerimônia de inauguração, que contou com a presença de uma delegação de Washington e líderes israelenses.
O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo presidente dos EUA, Donald Trump, foi anunciado em dezembro e enfureceu os palestinos, que afirmaram que os americanos não poderiam mais atuar como um personagem honesto em qualquer processo de paz com os israelenses.
Os palestinos buscam decretar o leste de Jerusalém como capital de um Estado que eles querem estabelecer na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza. Israel considera toda a cidade, incluindo o setor leste que capturou em 1967 e anexou, como sua capital "eterna e indivisível", em uma decisão não reconhecida pela comunidade internacional. 
Em mensagem divulgada durante a inauguração, o presidente americano, Donald Trump, garantiu que os EUA continuam "plenamente" comprometidos com a busca de um acordo de paz duradouro entre israelenses e palestinos. "Nossa maior esperança é a da paz. Os EUA continuam plenamente comprometidos com facilitar um acordo de paz duradouro", declarou ele em uma mensagem de vídeo aos participantes da cerimônia
 

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