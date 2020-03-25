Em 24 horas, 150 mil se voluntariam para ajudar governo britânico a combater pandemia

Médico com placa do coronavírus alerta para a doença Crédito: Freepik

Menos de um dia depois de o governo britânico anunciar que procurava voluntários para ajudar no combate à pandemia de coronavírus , mais de 150 mil pessoas se inscreveram no programa.

Há quatro funções para os voluntários: organizar as compras e entrega de alimentos e remédios; transportar pacientes que tenham recebido alta, levar equipamentos e material médico e telefonar para pacientes em isolamento ou idosos em confinamento para dar apoio e verificar suas condições.

O sistema nacional de saúde do Reino Unido (NHS) já vinha sofrendo com falta de mão de obra e estrutura nos últimos anos, e o governo teme uma sobrecarga com o crescimento dos casos de covid-19. O pico da epidemia entre os britânicos deve acontecer nas próximas duas ou três semanas.

Os requisitos para participar são ser maior de idade, saudável e sem sintomas. Maiores de 70 anos, grávidas ou portadores de outras doenças podem ser voluntários, mas farão serviços por telefone.