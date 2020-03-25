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Coronavírus

Em 24 horas, 150 mil se voluntariam para ajudar governo britânico a combater pandemia

Os requisitos para participar são ser maior de idade, saudável e sem sintomas

Publicado em 25 de Março de 2020 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 11:54
Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
Médico com placa do coronavírus alerta para a doença Crédito: Freepik
 Menos de um dia depois de o governo britânico anunciar que procurava voluntários para ajudar no combate à pandemia de coronavírus, mais de 150 mil pessoas se inscreveram no programa.
Há quatro funções para os voluntários: organizar as compras e entrega de alimentos e remédios; transportar pacientes que tenham recebido alta, levar equipamentos e material médico e telefonar para pacientes em isolamento ou idosos em confinamento para dar apoio e verificar suas condições.
O sistema nacional de saúde do Reino Unido (NHS) já vinha sofrendo com falta de mão de obra e estrutura nos últimos anos, e o governo teme uma sobrecarga com o crescimento dos casos de covid-19. O pico da epidemia entre os britânicos deve acontecer nas próximas duas ou três semanas.
Os requisitos para participar são ser maior de idade, saudável e sem sintomas. Maiores de 70 anos, grávidas ou portadores de outras doenças podem ser voluntários, mas farão serviços por telefone.
"Para enfrentar a epidemia, precisamos de um exército de voluntários que possam ajudar o 1,5 milhão de britânicos mais vulneráveis", diz a convocatória publicada pelo governo.

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