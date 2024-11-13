Elon Musk no governo Trump: o que se sabe e o que falta saber sobre seu futuro cargo

Uma semana após Donald Trump conquistar um segundo mandato na Casa Branca, os contornos de sua nova presidência começam a tomar forma.
O presidente eleito já anunciou quase uma dúzia de nomes que formarão sua equipe na Casa Branca.
Nesta terça-feira (12/11), um dos nomes anunciados foi o da pessoa mais rica do mundo: Elon Musk.
Trump anunciou que o bilionário vai trabalhar em um novo Departamento de Eficiência Governamental, com o objetivo de "desmantelar a burocracia governamental", impulsionar "uma reforma estrutural em larga escala" e cortar gastos.
Musk liderará este departamento com o empresário da tecnologia e ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy.
Mas ainda não está claro como será este órgão e nem sua duração.
Musk e Ramaswamy receberam o prazo de julho de 2026 para realizar este trabalho. Entretanto, não se sabe se seus cargos também expirariam nessa data.
Na rede social X (ex-Twitter), da qual é dono, Musk comemorou a nomeação com frases como "Tornando o governo divertido novamente!" e "As pessoas não têm ideia do quanto isso vai fazer diferença".
O bilionário também escreveu que "todas as ações do Departamento de Eficiência Governamental serão publicadas on-line para haver máxima transparência".
Musk tem sido uma presença constante na sede da transição do governo Trump em Mar-a-Lago.
De acordo com relatos da imprensa americana, o bilionário tem aconselhado o republicano sobre indicados para o gabinete e até mesmo se juntou a uma conversa entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na semana passada.
O comitê de ação política de Musk gastou cerca de US$ 200 milhões (mais de R$ 1,1 bi) na campanha presidencial de Trump, e ele promete continuar a financiar os esforços para promover a agenda do presidente eleito e ajudar os candidatos republicanos nas próximas eleições para o Congresso.
O CEO (diretor executivo) da Tesla subiu ao palco em comícios republicanos e, nos últimos dias da campanha, sorteou US$ 1 milhão por dia entre eleitores de Estados-chave na eleição — um esquema que os críticos dizem ser equivalente a comprar votos e que foi contestado nos tribunais.
O bilionário de 53 anos estava com Trump em Mar-a-Lago, residência do ex-presidente na Flórida, na noite da eleição.
Nesta terça-feira, Trump anunciou também a nomeação de Pete Hegseth, apresentador do canal Fox News e veterano de guerra, como secretário de Defesa.
Enquanto isso, resta saber onde Robert F. Kennedy Jr., outra figura-chave, pousará.
Trump disse que planeja dar ao ex-democrata um papel para tornar os EUA "saudável" novamente. Robert F. Kennedy Jr. é ativista antivacinas e abandonou sua candidatura independente para apoiar o republicano.
"Ele quer fazer algumas coisas, e vamos deixá-lo fazer isso", disse Trump em seu discurso de vitória nas eleições.
No Congresso, os republicanos já conquistaram o Senado e estão se aproximando da maioria na Câmara dos Representantes.
- Quem é o 'czar da fronteira' a quem Trump encarregou de fazer maior deportação da história dos EUA
- A 'dama de gelo': quem é Susan Wiles, a poderosa estrategista de Trump que será 1ª mulher chefe de gabinete de um presidente dos EUA
- Melania Trump: a enigmática primeira-dama pode ter papel diferente no novo governo Trump?