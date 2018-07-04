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Consequências

Elevação do nível do mar vai custar US$ 14 trilhões em 2100

Se aquecimento global não for contido, 600 milhões de pessoas serão afetadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 11:10

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 11:10

Placas de gelo soltas flutuam no oceano próximo à Antártica: quase 3 trilhões de toneladas da calota polar Sul já derreteram desde o início dos anos 1990 em resposta ao aquecimento global Crédito: Divulgação | Sinéad Farrell
Sob o Acordo de Paris, o mundo se comprometeu a conter o aquecimento do planeta abaixo dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Se o objetivo não for alcançado, as perdas econômicas serão catastróficas, alertam cientistas do Centro Oceanográfico Nacional do Reino Unido. Em estudo publicado nesta terça-feira na revista Environmental Research Letters, os pesquisadores estimam custos anuais de US$ 14 trilhões em 2100, caso o aquecimento global extrapole a meta estabelecida.
 Mais de 600 milhões de pessoas vivem em áreas costeiras de baixa elevação, a menos de dez metros acima do nível do mar  alertou Svetlana Jevrejeva, autora principal do estudo.  Num clima em aquecimento, o nível global do mar vai aumentar pelo derretimento de geleiras e pela expansão termal das águas dos oceanos. Então, o aumento do nível do mar é um dos aspectos mais danosos do aquecimento global.
O estudo comparou as consequências, em níveis global e regional, do aumento do nível do mar em cenários de restrição do aquecimento global em 1,5 e 2 graus Celsius, com o pior dos cenários previstos, do RCP (Representative Concentration Pathway) 8.5. Com dados do Banco Mundial, foi medido o impacto da elevação do nível do mar em áreas costeiras de todo o mundo.
 Nós descobrimos que, com a trajetória de aquecimento de 1,5 grau Celsius, em 2100 a elevação média do mar será de 0,52 metro. Mas, se a meta de 2 graus Celsius for perdida, veremos elevação média de 0,86 metro e, no pior cenário, de 1,8 metro  afirmou Jevrejeva.  Se o aquecimento não for mitigado e seguir as projeções do RCP 8.5, os custos anuais globais de inundações vão aumentar para US$ 14 trilhões para elevação média de 0,86 metro, e de até US$ 27 trilhões para 1,8 metro. Isso vai representar 2,8% do PIB global em 2100.
PAÍSES SERÃO AFETADOS DE FORMA DESIGUAL
O estudo indica que a elevação dos níveis dos mares vai afetar de forma desigual diferentes regiões e países do mundo. Nações de renda média alta, como a China, devem ser mais afetadas que países ricos, por causa da infraestrutura de proteção existente. Nas regiões tropicais, os alagamentos serão mais constantes e intensos que em outras latitudes.
 Os níveis extremos do mar terão efeito negativo nas economias de países costeiros em desenvolvimento. Nações pequenas e insulares, como as Maldivas, serão facilmente afetadas e as pressões sobre seus recursos naturais e ambientais serão ainda maiores  comentou Jevrejeva.  Esses resultados colocam ainda mais ênfase na importância da mitigação do aquecimento global.

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