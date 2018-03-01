Eleições na Venezuela são adiadas para segunda quinzena de maio

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela Crédito: José Cruz/Agência Brasil

As eleições presidenciais na Venezuela foram adiadas de 22 de abril para a segunda quinzena de maio, anunciou nesta quinta-feira (01) o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), vinculado ao governo chavista do presidente Nicolás Maduro. A decisão foi tomada em um acordo entre o governo e Henri Falcón, único opositor a furar o boicote e se candidatar à eleição.

"Foi proposto que sejam realizadas de maneira simultânea as eleições para presidente e as regionais na segunda quinzena do mês de maio de 2018", diz o acordo firmado.

Os dois lados concordaram também com a realização de auditorias, ampliação do prazo do registro eleitoral para os venezuelanos emigrados e "igualdade no acesso aos meios públicos e privados, e redes sociais no desenvolvimento da campanha eleitoral".

"Estamos em um ato de ratificação do espírito democrático (...) inscrevendo com a oposição Venezuela que decidiu participar como corresponde em uma democracia. Não há outra alternativa, a única opção é o voto", assegurou o chefe de campanha de Maduro, Jorge Rodríguez, no ato na sede do CNE.

Tibisay Lucena, presidente do CNE, afirmou que "com este acordo, ratifica-se que na Venezuela elegemos nossos líderes e representantes com as mais amplas garantias constitucionais e democráticas". Ela confirmou o fim de inscrições para candidatos nesta quinta-feira (01), o que indica que a eleição será feita com seis candidatos já inscritos: Maduro, Falcón e outros quatro pouco conhecidos: Francisco Visconti, general aposentado que participou da tomada militar chavista de 1992; o pastor evangélico Javier Bertucci. Reinaldo Quijada do partido Unidade Política Popular e o empresário Luis Alejandro Ratti.

Com 56 anos, o ex-militar Henri Falcon passou a maior parte de sua vida apoiando os socialistas, até romper com eles em 2010. Recentemente, atraiu a ira da aliança opositora MUD (Meda da Unidade Democrática) ao furar o boicote contra as eleições. Segundo o candidato, ações similares levaram, no passado, à vitória dos adversários e, no atual momento, o povo venezuelano pede por mudanças.

"Abstenção não serve para nada. Na história do mundo, nos últimos dois séculos, nenhum governo jamais ganhou eleição em época de hiperinflação", disse, lembrando que uma caixa de ovos hoje vale mais da metade de um salário mínimo, em entrevista à Reuters.