Eleições italianas têm 24 candidatos brasileiros

Renata Bueno foi a primeira cidadã italiana nascida no Brasil a ser eleita deputada Crédito: Divulgação

Na corrida para as próximas eleições legislativas da Itália do próximo domingo, 24 brasileiros ou italianos residentes no Brasil estarão concorrendo a uma vaga no Parlamento. Com quase 8% dos seus cidadãos vivendo no exterior, o país recorre a um sistema diferenciado para garantir representatividade a quem está fora do território, com cotas para legisladores residentes em diferentes partes do mundo. Aqueles que fazem campanha no Brasil representarão a América do Sul  circunscrição tradicionalmente dominada pelos candidatos argentinos  com a promessa de facilitar o caminho à obtenção da cidadania; aumentar a integração comercial, cultural e política; e participar de votações sobre temas-chave na Casa. Mas, antes disso, precisam vencer a baixa participação dos eleitores no país: o índice de comparecimento às urnas gira em torno de 35%.

Foi criada em 2001 a legislação que abriu 18 vagas a candidatos do exterior, dentre o total de 945 do Legislativo  630 deputados e 315 senadores. Dentre eles, quatro são deputados e dois senadores vindos da América do Sul. Eles podem ter nascido na Itália ou não, mas devem ter cidadania italiana e residência em algum país sul-americano. Atualmente, as listas da região englobam 89 postulantes espalhados pelos países, e os eleitores votam diretamente nas siglas, podendo indicar seus candidatos de preferência.

DISPUTA ACIRRADA

Deputada eleita em 2013 para a legislação atual, Renata Bueno, de Curitiba, tentará uma nova vitória este ano. Ela foi a primeira cidadã italiana nascida no Brasil a ocupar um assento no Palazzo Montecitorio. Faz parte do Movimento Passione Italia, aliado à coligação centrista Civica Popolare, que estreia nesta votação. É o primeiro criado no território brasileiro para quem deseja fazer política na Itália  anteriormente, Renata fora eleita por um movimento argentino.

Ela conta que, durante seu mandato, concentrou-se em demandas de brasileiros em relação aos serviços consulares e em reativar acordos bilaterais, fazendo, por exemplo, com que as carteiras de motorista daqui valham lá também.

 Sempre atuei sozinha como deputada. Agora a ideia do movimento é ter um grupo para ampliar as ações  disse ela ao GLOBO.

Mas a disputa é acirrada. Entre os candidatos a deputado, está o sociólogo paulistano Daniel Taddone, que se lança na política pela União Tricolor da América Latina (Unital), após ter trabalhado nos consulados italianos de São Paulo e Recife. Sua promessa é facilitar a burocracia para quem busca a cidadania italiana:

 Uma batalha importante no exterior é que a Constituição possa abranger o direito à cidadania mediante outras iniciativas, e não necessariamente leis, como uma parceria para que arquivos italianos disponibilizem documentos de antepassados no Brasil  disse ele.

Entre os oito postulantes brasileiros ao Senado, estão Silvana Rizzioli, que recebeu apoio do prefeito de São Paulo, João Doria; a consultora de moda Helena Montanarini; e o jornalista Fernando Trezza. Também disputam candidatos de outras cinco forças, algumas atreladas a importantes partidos: Movimento Associativo Italiano no Exterior; Liga Norte; Liberi e Uguali; Partido Democrático; e a União Sul-americana de Emigrantes Italianos.

CÉDULAS DEVEM CHEGAR ATÉ DIA 1°

Apesar da articulação para incentivar os votos no exterior, o Brasil ainda tem índices baixos de comparecimento às urnas. Em todo o país, há 351 mil eleitores aptos a votar, dos quais 150 mil estão em São Paulo  terceiro maior colégio eleitoral, atrás de Londres e Buenos Aires , e outros 25 mil no Rio de Janeiro. Um dos problemas é que grande parte dos votos não chega aos consulados por problemas técnicos, como atrasos no correio.