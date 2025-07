Mundo

Ele foi buscar ajuda e nunca mais voltou: histórias de pessoas mortas em Gaza

Enquanto as agências humanitárias alertam sobre a "fome generalizada" na Faixa de Gaza, a BBC ouve as histórias contadas por parentes de algumas das pessoas mortas na semana passadas.

A BBC conversou com pessoas do território que perderam entes queridos na semana passada.>

Abdullah Jendeia, 19 anos

Abdullah Omar Jendeia, de 19 anos, foi morto no domingo (20/07), ao sair para procurar comida, segundo sua irmã Nadreen. Eles moravam na avariada casa da mãe em al-Sabra, no centro da Faixa de Gaza.>

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram, sobre o caso de Jendeia, que trabalham para desmantelar as instalações militares do Hamas e tomaram as precauções possíveis para reduzir os danos aos civis.>