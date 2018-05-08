Ebola mata 17 na República Democrática do Congo

Ebola - vírus causa no paciente uma febre hemorrágica e apresentada uma das mais altas taxas de letalidade Crédito: Frederick Murphy/CDC

A República Democrática do Congo (RDC) enfrenta uma nova epidemia de Ebola, que já matou 17 pessoas na província de Equateur, no noroeste do país, informou nesta terça-feira (8) o Ministério da Saúde.

"Vinte e um casos de febre com sinais hemorrágicos e 17 mortes", uma taxa de letalidade de 80%, foram notificados ao Ministério da Saúde em 3 de maio, indicou em um comunicado, referindo-se a "uma emergência de saúde pública internacional".

"O plano de resposta adotado pelo Ministério da Saúde foi aprovado pelo governo", indicou um relatório do Conselho de Ministros encaminhado à agência de notícias AFP. "Desde a notificação dos casos em 3 de maio, nenhuma morte foi relatada", aponta o comunicado do ministério, sem especificar a data de início da epidemia.

Uma equipe do Ministério da Saúde, apoiada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela organização Médicos Sem Fronteiras, visitou a cidade de Bikoro, epicentro da epidemia.

"Nossa maior prioridade é ir a Bikoro para trabalhar com o governo da República Democrática do Congo e parceiros para reduzir a perda de vidas e sofrimento associados a este novo surto de Ebola", indicou o diretor-geral adjunto da OMS, Peter Salama, em comunicado.

A epidemia na RDC é o nono surto de Ebola desde a descoberta do vírus em seu solo, em 1976.

A doença foi detectada em uma área de floresta equatorial, na fronteira com o Congo-Brazzaville, e localizada a cerca de 600 quilômetros a noroeste da capital Kinshasa.

"Cinco amostras de casos suspeitos foram enviados para análise no Instituto Nacional de Pesquisas Biológicas (INRB) de Kinshasa em 6 de maio. Dois deram positivos", afirmou o ministério em seu comunicado.

A última epidemia de Ebola na RDC aconteceu em 2017. Rapidamente controlada, matou oficialmente quatro pessoas.