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Nova epidemia

Ebola mata 17 na República Democrática do Congo

Segundo Ministério da Saúde, 21 casos da doença foram registrados; OMS e Médicos Sem Fronteiras prestam auxílio ao país

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 20:28
Ebola - vírus causa no paciente uma febre hemorrágica e apresentada uma das mais altas taxas de letalidade Crédito: Frederick Murphy/CDC
A República Democrática do Congo (RDC) enfrenta uma nova epidemia de Ebola, que já matou 17 pessoas na província de Equateur, no noroeste do país, informou nesta terça-feira (8) o Ministério da Saúde.
"Vinte e um casos de febre com sinais hemorrágicos e 17 mortes", uma taxa de letalidade de 80%, foram notificados ao Ministério da Saúde em 3 de maio, indicou em um comunicado, referindo-se a "uma emergência de saúde pública internacional".
"O plano de resposta adotado pelo Ministério da Saúde foi aprovado pelo governo", indicou um relatório do Conselho de Ministros encaminhado à agência de notícias AFP. "Desde a notificação dos casos em 3 de maio, nenhuma morte foi relatada", aponta o comunicado do ministério, sem especificar a data de início da epidemia.
Uma equipe do Ministério da Saúde, apoiada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela organização Médicos Sem Fronteiras, visitou a cidade de Bikoro, epicentro da epidemia.
"Nossa maior prioridade é ir a Bikoro para trabalhar com o governo da República Democrática do Congo e parceiros para reduzir a perda de vidas e sofrimento associados a este novo surto de Ebola", indicou o diretor-geral adjunto da OMS, Peter Salama, em comunicado.
A epidemia na RDC é o nono surto de Ebola desde a descoberta do vírus em seu solo, em 1976.
A doença foi detectada em uma área de floresta equatorial, na fronteira com o Congo-Brazzaville, e localizada a cerca de 600 quilômetros a noroeste da capital Kinshasa.
"Cinco amostras de casos suspeitos foram enviados para análise no Instituto Nacional de Pesquisas Biológicas (INRB) de Kinshasa em 6 de maio. Dois deram positivos", afirmou o ministério em seu comunicado.
A última epidemia de Ebola na RDC aconteceu em 2017. Rapidamente controlada, matou oficialmente quatro pessoas.
Uma terrível epidemia atingiu a África Ocidental entre 2013 e 2016, causando mais de 11.300 mortes em cerca de 29.000 casos, mais de 99% na Guiné, na Libéria e em Serra Leoa. /AFP

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