É de se esperar que Trump ataque outros inimigos depois do bombardeio americano ao Irã?

Para o diplomata Richard Haass, não será fácil replicar o que foi feito com o Irã, mas Donald Trump provou ser um presidente que tende a confiar mais em seu instinto do que em análises cuidadosas com as diversas agências de defesa e inteligência.

Publicado em 28 de junho de 2025 às 16:39

Será que o golpe contra o programa nuclear do Irã foi realmente apenas um caso isolado, uma exceção às suas tendências isolacionistas? Crédito: Getty Images

Será que o presidente dos EUA, Donald Trump, encontrou uma nova doutrina de segurança com grandes ataques aéreos substituindo guerras convencionais? Outros países deveriam esperar mais do mesmo das Forças Armadas americanas?>

Embora ainda não tenhamos todas as informações, o presidente Trump sofreu muito pouco impacto e recebeu muitos elogios por suas ações no último fim de semana. Após os ataques, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, recorreu às redes sociais para dizer que "estamos vendo o desenvolvimento de uma doutrina de política externa que mudará o país (e o mundo) para melhor", acrescentando que os EUA usarão "força esmagadora" se necessário no futuro.>

O Irã mal respondeu e o público americano não foi às ruas para protestar, apesar de as pesquisas mostrarem que os americanos estão fartos dos envolvimentos militares no Oriente Médio.>

Portanto, vale a pena questionar se essa missão levará o presidente Trump a se afastar da diplomacia e adotar mais esse tipo de ação militar no futuro. Ou será que o golpe contra o programa nuclear do Irã foi realmente apenas um caso isolado, uma exceção às suas tendências isolacionistas?>

>

Recentemente, fiz essa pergunta a Richard Haass, um veterano diplomata americano que aconselhou quatro presidentes. Haass foi presidente do Conselho de Relações Exteriores por 20 anos e é autor de mais de uma dúzia de livros. Atualmente, ele escreve o boletim semanal Home & Away.>

Abaixo, os principais trechos da nossa conversa.>

Katty Kay: Richard, eu queria contextualizar esta conversa com o que este ataque ao Irã significa para Trump e seu apetite, potencialmente, por ataques militares como este no futuro. Você acha que ele corre o risco de pagar um preço aqui ou no exterior por ataques aéreos dessa natureza?>

Richard Haass: Não tenho certeza de quão replicável isso seria em outras circunstâncias. A única área em que ele pode ter se prejudicado um pouco é talvez exagerar o que eles realizaram, usando palavras como "obliteração". Mesmo que tenhamos destruído muito, não sabemos quanto material, urânio enriquecido e centrífugas, os iranianos podem ter estacionado em outros lugares. Então, acho que ele precisa ter um pouco de cuidado para não exagerar a ideia de que isso é uma missão cumprida e um problema resolvido.>

Mas, tirando isso, acho que ele está tranquilo porque, primeiro, foi limitado. Segundo, muitas pessoas diriam que o Irã merecia, no sentido de que havia enganado os inspetores da IAEA [Agência Nacional de Energia Atômica, nas siglas em inglês] por muito tempo. Ninguém neste mundo pensava que o que os iranianos estavam fazendo era enriquecer urânio para gerar eletricidade. Então, acho que as pessoas simplesmente se cansaram do jogo de gato e rato com os iranianos.>

Mas, novamente, não tenho certeza se essa abordagem é replicável em termos de outros países potencialmente se tornando nucleares, se for o caso, ou em outras situações. Não se aplica à Ucrânia. Não se aplica a Taiwan ou à Coreia do Norte. Não tenho certeza se isso é um modelo ou uma forma para a política externa americana daqui para frente.>

Katty Kay: Se você estava analisando isso e tinha alguma preocupação com essa abordagem e que isso poderia encorajar o presidente Trump a pensar: "Certo, encontrei uma nova maneira de conduzir a política de segurança nacional americana", você parece estar sugerindo que, na verdade, isso pode não encorajá-lo a pensar: "Vou usar ataques como este novamente em outros lugares".>

Haass: Eu realmente não vejo isso, por alguns motivos. Um deles é a base MAGA dele. O entusiasmo deles por isso é limitado. Acho que, de certa forma, ele superou essa. Eles não gostam de desafiá-lo, mas também foi limitado em termos de escala e tempo.>

Estou um pouco pressionado quando olho para o conjunto de coisas que os Estados Unidos enfrentam. Quantas situações são análogas a esta? Não vejo muitas. A Coreia do Norte já passou desse ponto em termos de seus programas nucleares e de mísseis, além de possuir uma força convencional massiva. Portanto, o uso da força contra a Coreia do Norte poderia muito bem levar a uma segunda Guerra da Coreia. Isso não está na cartilha de Trump. Ele não quer um confronto direto com a China ou a Rússia se pudesse evitá-lo. Ele falou sobre certas coisas neste hemisfério, mas não vai atacar o Canadá. Ele não vai atacar o México. Duvido que ele faça algo com o Panamá ou a Groenlândia. Eu simplesmente não vejo isso.>

Katty Kay conversou com Richard Haass, um veterano diplomata americano que aconselhou quatro presidentes Crédito: BBC

Katty Kay:Na sua experiência de trabalho em governos presidenciais, ter algum tipo de sucesso militar tende a dar aos presidentes a sensação de que vale a pena tentar algo diferente, sejam esses ataques aéreos massivos ou não?>

Digamos que ele realmente quisesse tomar a Groenlândia. O que aconteceu no Irã nos últimos cinco dias o encoraja a pressionar a Dinamarca para nos dar a Groenlândia? E outros países agora podem olhar para o presidente Trump e dizer: "Uau, esse cara realmente fala sério e não tem medo de usar a força".>

Haass: Minha resposta curta é: espero que não. O que era único no Irã é que eles eram uma espécie de párias, e havia um conjunto de alvos específicos muito limitado, com o qual muitas pessoas simpatizavam bastante com o nosso ataque. Não vejo nada parecido com isso na Groenlândia. Também não se pode atacar o Canal do Panamá para obter o controle dele.>

Vou citar um outro presidente: George Herbert Walker Bush, o 41º presidente. Ele usou a força com bastante sucesso na Guerra do Golfo. No entanto, ele hesitou bastante posteriormente em usar a força nos Bálcãs. Portanto, obviamente depende do presidente. E este presidente tende a se guiar mais por seus instintos do que por análises interinstitucionais cuidadosas. É realmente uma administração de cima para baixo, muito mais do que de baixo para cima. Isso não é uma crítica. É apenas uma observação.>

Mas eu ficaria nervoso se muitas pessoas ao seu redor, muito mais do que ele mesmo, pensassem que essa era uma fórmula que poderia ser facilmente aplicada em outros lugares.>

Seja pensando em tarifas, nesses ataques, na saída de um acordo internacional ou em qualquer outra coisa, esta não é uma presidência isolacionista. Quanto mais olho para o Trump 2.0, mais o vejo como unilateralista, tendo uma noção muito limitada do que é a "América primeiro" e depois aplicando essa teoria. A palavra à qual sempre me refiro é "sentimental". Se você é um amigo, não deve necessariamente presumir que isso lhe traz alguma coisa. E se você é um inimigo, pode ser tratado de forma muito aberta. É uma política externa surpreendentemente imparcial, algo que eu nunca tinha visto antes.>

Haass acredita que a equipe de Trump não diz a ele o que ele não quer ouvir, e isso é um desserviço Crédito: CARLOS BARRIA/POOL/AFP via Getty Images

Katty Kay: Você ainda acha que Trump é isolacionista? Você estava falando da base do MAGA, mas pelo que ele fez até agora, você o chamaria de isolacionista?>

Haass: Provavelmente não. Eu diria mais unilateral do que isolacionista. Ele tem uma espécie de alergia a intervenções militares grandes e abertas. Ele tem uma visão mais limitada dos interesses dos EUA. Mas usou a força várias vezes. Ele certamente não é isolacionista no sentido diplomático, seja usando ferramentas como tarifas ou sanções, seja lançando esta ou aquela proposta. Então, não, eu não acho que isolacionismo defina sua política externa.>

Katty Kay:Você mencionou que vê este governo como um governo muito de cima para baixo. O que me impressiona nos últimos dias, Richard, é o grau em que vimos pessoas ao redor do presidente se esforçando para fazer bajulações. Quais são os riscos dessa abordagem?>

Haass: A desvantagem disso é exatamente o que você pensaria: eu me pergunto quantas pessoas dizem ao presidente o que ele não quer ouvir. Quantas pessoas dizem a verdade aos poderosos, dizendo: "Chefe, se você fizer algo assim, pode acabar criando problemas para si mesmo no futuro?". Não vejo muita gente fazendo isso. A leitura que recebo é que muitas pessoas estão preocupadas em perder acesso ou empregos.>

É lamentável, porque o presidente não se beneficiará disso. Para qualquer CEO, seja o presidente dos Estados Unidos ou o presidente de uma empresa, é importante ouvir o que precisa ouvir, em vez do que quer ouvir. Às vezes, você precisa ser salvo de si mesmo.>

Você não quer ser surpreendido quando é presidente. Essa é a minha conclusão. Você não quer ser surpreendido pelo que algo desencadeia em outra coisa, ou que custa. E me preocupo com o fato deste presidente não receber esse tipo de conselho, certamente de sua equipe. Acho que os líderes estrangeiros estão preocupados de que, se o antagonizarem – todos viram o que aconteceu com o presidente Zelensky –, acho que eles estão preocupados de que, se pressionarem demais, o relacionamento bilateral ou pessoal deles será prejudicado.>

Sempre pensei que a característica de um bom relacionamento não é a frequência com que você concorda, mas sim a sua capacidade de discordar. Preocupo-me que, se isso acabar, em muitos casos, o presidente simplesmente não terá o benefício de ouvir o que precisa ouvir.>

