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"Ato de amor"

Durante batismo, Papa permite amamentação de bebês na Capela Sistina

'Alimentem-os porque isso também é linguagem de amor', pediu Francisco. O Papa já fez comentários similares em cerimônias passadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 19:19

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 19:19

Papa pediu para as mães amamentarem os bebês durante rito do batismo Crédito: Andrew Medichini /AP
O Papa Francisco batizou 34 crianças durante uma grande cerimônia na Capela Sistina neste domingo e disse às mães que poderiam sentir-se livres para amamentar os bebês ali se eles tivessem fome. Durante a cerimônia, que durou mais de duas horas, Francisco batizou 18 meninas e 16 meninos, incluindo dois pares de gêmeos.
 Se eles começam com um concerto (de choros), ou se estão incomodados, ou com calor, ou não se sentem bem, ou têm fome... Amamentem-os, não tenham medo, alimentem-os porque isso também é linguagem de amor  disse o Papa em uma homilia improvisada.
As mulheres ainda enfrentam demonstrações de desgosto em alguns países por amamentarem seus filhos em público, embora a atitude esteja mudando.
O Papa já fez comentários similares em cerimônias passadas. Imagens de televisão mostraram ao menos uma mãe alimentando seu bebê com uma mamadeira.
O batismo papal é um evento anual restrito a filhos de funcionários do Vaticano ou da diocese de Roma.

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