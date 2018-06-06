Durante aula de ioga com cabras, animal dá à luz gêmeos

A cabra Tassi com os filhotes Sue Anna e Storm Crédito: Facebook/redwagongoats

Uma cabra chamada Tassi deu à luz gêmeos durante uma aula de ioga em que as pessoas são acompanhadas por cabras na cidade de Suwanee, Geórgia, no fim de maio. Segundo o The Atlanta-Journal Constitution, embora a equipe que providenciava a atividade soubesse que o animal, de dois anos de idade, estava esperando filhote, o parto foi uma surpresa.

Megan Kibby, da Red Wagon Goats, empresa responsável pela prática, disse que até o final da aula ficou óbvio que Tassi estava entrando em trabalho de parto, porque começou a andar em círculos e arranhar o chão.

Então, Megan pediu para que seu sócio, Jason Lewis, levasse o animal para o próprio trailer de cabras. Porém, assim que ele a pegou, Tassi começou a fazer força para que os filhores saíssem.

Os dois levaram a cabra para debaixo de uma tenda enquanto os participantes da aula ioga se reuniram em volta para assistir. Em pouco tempo, Tassi deu à luz uma cabrita que foi nomeada Sue Anna, uma homenagem à cidade de Suwanee. Mas ainda tinha outro por vir.

"Vimos outro rosto aparecer", disse Megan, que imaginava que Tassi teria apenas um filhote devido à pouca idade. O segundo era macho e foi chamado Storm. Depois de tudo, os três animais estão bem saudáveis.