Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Durante aula de ioga com cabras, animal dá à luz gêmeos
Parto surpresa

Durante aula de ioga com cabras, animal dá à luz gêmeos

Cabra entrou em trabalho de parto no final da aula, que foi acompanhado pelos participantes

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 11:18
A cabra Tassi com os filhotes Sue Anna e Storm Crédito: Facebook/redwagongoats
Uma cabra chamada Tassi deu à luz gêmeos durante uma aula de ioga em que as pessoas são acompanhadas por cabras na cidade de Suwanee, Geórgia, no fim de maio. Segundo o The Atlanta-Journal Constitution, embora a equipe que providenciava a atividade soubesse que o animal, de dois anos de idade, estava esperando filhote, o parto foi uma surpresa.
Megan Kibby, da Red Wagon Goats, empresa responsável pela prática, disse que até o final da aula ficou óbvio que Tassi estava entrando em trabalho de parto, porque começou a andar em círculos e arranhar o chão.
Então, Megan pediu para que seu sócio, Jason Lewis, levasse o animal para o próprio trailer de cabras. Porém, assim que ele a pegou, Tassi começou a fazer força para que os filhores saíssem.
Os dois levaram a cabra para debaixo de uma tenda enquanto os participantes da aula ioga se reuniram em volta para assistir. Em pouco tempo, Tassi deu à luz uma cabrita que foi nomeada Sue Anna, uma homenagem à cidade de Suwanee. Mas ainda tinha outro por vir.
"Vimos outro rosto aparecer", disse Megan, que imaginava que Tassi teria apenas um filhote devido à pouca idade. O segundo era macho e foi chamado Storm. Depois de tudo, os três animais estão bem saudáveis.
A Red Wagon Goats tem 35 cabras que são usadas para as aulas de ioga e alugadas para limpar as ervas daninhas. Tudo começou quando Megan e Lewis pegaram alguns animais como de estimação para ajudar no quintal da casa deles, mas logo se transformou em um negócio após amigos pediram os bichinhos emprestados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados