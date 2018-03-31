Incidente

Drone israelense cai no sul do Líbano

Um segundo drone teria disparado um míssil contra o que tinha caído, destruindo-o, segundo o grupo xiita Hezbollah
Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 11:37

Crédito: Reprodução/Google Maps
Um drone israelense caiu, neste sábado, 31, na região da fronteira de Bint Jbeil, no sul do Líbano, segundo informações divulgadas pela Agência Nacional de Notícias (ANN).
O drone caiu entre as aldeias de Baraachit e Beit Hanoun, acrescentou a ANN, sem explicar o motivo ou fornecer mais informações.
A emissora de TV "Al-Manar", do grupo xiita Hezbollah, afirmou que um segundo drone disparou um míssil contra o que tinha caído, destruindo-o.
Hezbollah, que enfrentou Israel na guerra de 2006, controla na prática a área do sul do Líbano onde caiu o drone, localizada a 10 quilômetros da fronteira libanesa.
Não é a primeira vez que um incidente deste tipo ocorreu; no ano passado, vários drones israelenses caíram região sul do Líbano.
O Líbano acusa Israel de invadir ilegalmente suas fronteiras por terra, mar e ar quase diariamente, em violação com várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU. 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal

