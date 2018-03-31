Drone israelense cai no sul do Líbano

Um drone israelense caiu, neste sábado, 31, na região da fronteira de Bint Jbeil, no sul do Líbano, segundo informações divulgadas pela Agência Nacional de Notícias (ANN).
O drone caiu entre as aldeias de Baraachit e Beit Hanoun, acrescentou a ANN, sem explicar o motivo ou fornecer mais informações.
A emissora de TV "Al-Manar", do grupo xiita Hezbollah, afirmou que um segundo drone disparou um míssil contra o que tinha caído, destruindo-o.
Hezbollah, que enfrentou Israel na guerra de 2006, controla na prática a área do sul do Líbano onde caiu o drone, localizada a 10 quilômetros da fronteira libanesa.
Não é a primeira vez que um incidente deste tipo ocorreu; no ano passado, vários drones israelenses caíram região sul do Líbano.
O Líbano acusa Israel de invadir ilegalmente suas fronteiras por terra, mar e ar quase diariamente, em violação com várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU.