Dois meninos não foram à caverna com amigos na Tailândia

Meninos presos em caverna da Tailândia estão magros e recebem ajuda médica Crédito: Reprodução

Foi por pouco que o drama que toma conta da Tailândia há 12 dias não teve ainda mais vítimas. Dois adolescentes, ambos de 13 anos, não puderam acompanhar os outros 12 amigos e um treinador assistente do seu time de futebol na expedição a um complexo de cavernas, onde estão presos desde 23 de junho depois que fortes chuvas inundaram completamente o local enquanto eles estavam lá dentro. Um dos meninos, Songpol Kanthawong, segundo o jornal "The Guardian", não pôde ir ao passeio, realizado após um treino da equipe, porque estava sem a sua bicicleta; e outro, Thaweechai Nameng, porque havia recebido a ordem dos seus pais que voltasse direto para casa e terminasse seus deveres de casa.

Songpol foi quem alertou às famílias dos outros meninos que eles haviam ido à caverna. Por volta das 21h do dia do passeio, um dos treinadores do time telefonou para ele e perguntou onde estavam os outros meninos, que até então não haviam retornado para casa, o que começava a preocupar os seus pais. Ele, então, contou da expedição, e a notícia fez começar a busca frenética das famílias pelos menores.

 Eu fiquei tão chocado e preocupado  disse o menino ao "Guardian".

Desde que uma dramática operação de busca e resgate começou na tentativa de salvar os meninos, que haviam deixado as bicicletas na porta da caverna, os meninos sofrem de extrema angústia à espera dos companheiros de futebol. Na segunda-feira, as suas esperanças se renovaram quando os meninos e um treinador assistente, de 25 anos, foram todos encontrados com vida dentro da caverna.

No entanto, ainda não está claro como a desafiadora missão de resgatar as 13 pessoas será completada. As equipes de emergência examinavam nesta quinta-feira as opções mais seguras, diante do risco de aumento do nível da água, com a previsão do retorno de chuvas fortes na sexta-feira. Por enquanto, os meninos estão recebendo aulas de mergulho lá dentro, uma vez que uma das possibilidades cogitadas é que eles deixem o local com a ajuda de mergulhadores profissionais que participam da megaoperação.

De acordo com informação do governador de Chiang Rai e chefe da célula de crise, Narongsak Osatthanakorn, os mergulhadores podem levar até 11 horas para resgatar cada adolescente: seis horas para chegar até eles e mais cinco para voltar, a favor da corrente. Osatthanakorn disse que os 13 não devem sair ao mesmo tempo:

 Se a condição estiver adequada e a pessoa estiver 100% pronta, pode sair  disse o governador em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Os socorristas tentam reduzir o nível da água de forma suficiente para que as crianças não precisem mergulhar ou que tenham que mergulhar por pouco tempo. De acordo com Poonsak Woongsatngiem, autoridade do Ministério do Interior tailandês, o volume de água na caverna já foi reduzido em 40%, o que permite que 1,5 quilômetro do trajeto, de cerca de 4 quilômetros no total, seja feito a pé, em terreno seco. Os 2,5 quilômetros restantes precisariam ser feitos a nado ou mergulho.

A travessia inclui áreas estreitas. Em certos pontos, pode ser preciso retirar o equipamento de mergulho, avançar, e colocá-lo novamente, o que aumenta a necessidade de controle técnico e o risco para inexperientes. Por este motivo os socorristas estão treinando os jovens para que aprendam a mergulhar.

Cada bomba, e há centenas delas no local, podem drenar 13 mil litros por hora. As autoridades estão instalando equipamentos adicionais e pedindo para engenheiros elétricos encontrarem uma maneira de ampliar o fornecimento de energia para a operação.

 Nossa principal missão é bombear a água  afirmou o governador, antes de indicar que continua sendo examinada a possibilidade de cavar um túnel vertical na montanha onde fica o complexo de cavernas.  Estudamos cada metro quadrado para ver se um dos poços (na montanha) leva à caverna.

A volta da chuva, prevista para sexta-feira, na temporada de monções, poderia precipitar a operação de resgate, pois existe o risco de que as tempestades inundem a caverna. As chuvas torrenciais bloquearam os jovens na caverna no dia 23 de junho, depois que o grupo decidiu, por um motivo que ainda não está claro, entrar no local.

 Nossa maior preocupação é a meteorologia. Estamos em uma corrida contra o tempo, agora estamos em uma corrida contra a água  declarou Osotthakorn.  Esta manhã preparamos os 13 equipamentos de mergulho para poder fazer o resgate de maneira urgente.

Na área reservada às famílias, a inquietação é cada vez maior. Até o momento fracassaram as tentativas para instalar uma linha telefônica que permitiria o contato dos meninos com os pais. Uma nova tentativa de instalação será feita nesta quinta-feira.

 Escutei que vai chover de novo. Estou muito preocupada  afirmou Sunida Wongsukchan, parente de um dos meninos presos na caverna.