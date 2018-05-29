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Atingidos por árvore

Dois jornalistas morrem em cobertura de tempestade

Carro de Mike McCormick e Aaron Smeltzer foi atingido por queda de árvore

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 14:29
Apresentador de TV Mike McCormick e o cinegrafista Aaron Smeltzer morreram após terem o carro onde estavam atingido por árvore Crédito: WYFF
A temporada de furacões do Atlântico fez suas duas primeiras vítimas nos EUA. O apresentador de TV Mike McCormick e o cinegrafista Aaron Smeltzer, da emissora WYFF-TV, da Carolina do Sul, morreram na segunda-feira após a queda de uma árvore atingir o veículo em que estavam, durante a cobertura da destruição provocada pela tempestade Alberto.
Os jornalistas estavam passando por uma estrada perto de Tryon, na Carolina do Norte, quando uma grande árvore atingiu o veículo. Autoridades locais se negaram a atribuir as mortes diretamente à tempestade, mas reconheceram que a árvore caiu por causa da perda de solo provocada pelas chuvas dos últimos dias. O chefe dos bombeiros Geoff Tennant havia gravado uma entrevista com os dois cerca de dez minutos antes de receber a chamada de emergência
 Essa é uma daquelas coisas que você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando  disse Tennant, à BBC, sobre a queda da árvore.
Mesmo tendo conhecido McCormick e Smeltzer apenas na entrevista, Tennant disse ter sido afetado pessoalmente pela tragédia. Ao se despedirem, desejaram segurança uns aos outros, mas não foi o que aconteceu.
 Você tem um sentimento de responsabilidade por eles  lamentou o bombeiro.
A tempestade subtropical Alberto é a primeira a ser batizada na temporada de furacões do Atlântico deste ano. Ela atingiu a costa da Flórida na segunda-feira e perdeu força desde então, sendo reclassificada como depressão subtropical, com ventos de até 48 quilômetros por hora, mas potencial para provocar alagamentos.
 Está se enfraquecendo lentamente e não recupera as forças  disse à Reuters o meteorologista David Roth, do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.  As chances de formação de tornados agora caíram para zero.
A tempestade provocou a suspensão da produção de petróleo em plataformas no Golfo do México e as ilhas da Costa do Golfo foram evacuadas por causa do risco de enchentes. A previsão é que a tempestade continue perdendo força nesta terça-feira e se dissipe na noite de quarta-feira.
 

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