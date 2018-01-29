Dois caminhões com 44 toneladas de chocolate são roubados na Alemanha

A polícia alemã informou que dois caminhões carregando 44 toneladas de chocolate foram roubados no Sul da Alemanha e que não há sinal dos criminosos. Os automóveis levavam o equivalente a R$1,5 milhão de reais em produtos e foram levados de um parque industrial, na noite de sexta-feira, em Freiburg.

Apesar de nenhum dos autores do crime ter sido encontrado, os dois caminhões foram localizados. Um deles foi flagrado sendo rebocado por um outro, de origem polonesa, perto da fronteira entre Alemanha e França, ainda com a carga roubada. O motorista conseguiu fugir correndo. O segundo estava em Lahr, também próximo à fronteira com a França, sem o motorista. Dois terços do chocolate haviam desaparecido.

Roubos desse tipo de carga não são novidade na Alemanha. Em agosto de 2017, outro crime parecido ocorreu em Neustadt, quando um caminhão com 22 toneladas de Nutella, Kinder Ovo e outros tipos de chocolate foi roubado. A carga equivalia a cerca de R$ 312 mil, e na época a polícia procurou a orientar a população com o seguinte comunicado: "Todos que oferecem uma grande quantidade de chocolate por meios não-convencionais devem ser denunciados à polícia imediatamente."