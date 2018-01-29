Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Dois caminhões com 44 toneladas de chocolate são roubados na Alemanha
R$1,5 milhão de reais em produtos

Dois caminhões com 44 toneladas de chocolate são roubados na Alemanha

Carga equivale a cerca de R$1,5 milhão e ladrões estão foragidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 15:37

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 15:37

A polícia alemã informou que dois caminhões carregando 44 toneladas de chocolate foram roubados no Sul da Alemanha e que não há sinal dos criminosos. Os automóveis levavam o equivalente a R$1,5 milhão de reais em produtos e foram levados de um parque industrial, na noite de sexta-feira, em Freiburg.
Apesar de nenhum dos autores do crime ter sido encontrado, os dois caminhões foram localizados. Um deles foi flagrado sendo rebocado por um outro, de origem polonesa, perto da fronteira entre Alemanha e França, ainda com a carga roubada. O motorista conseguiu fugir correndo. O segundo estava em Lahr, também próximo à fronteira com a França, sem o motorista. Dois terços do chocolate haviam desaparecido.
Roubos desse tipo de carga não são novidade na Alemanha. Em agosto de 2017, outro crime parecido ocorreu em Neustadt, quando um caminhão com 22 toneladas de Nutella, Kinder Ovo e outros tipos de chocolate foi roubado. A carga equivalia a cerca de R$ 312 mil, e na época a polícia procurou a orientar a população com o seguinte comunicado: "Todos que oferecem uma grande quantidade de chocolate por meios não-convencionais devem ser denunciados à polícia imediatamente."
Desta vez, a polícia alemã limitou-se a dizer que está realizando buscas e pediu que qualquer possível testemunha comunique a respeito do paradeiro dos ladrões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados