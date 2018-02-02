Documentos secretos são achados em armários vendidos em brechó

A emissora australiana Australian Broadcasting Corporation divulgou em vídeo os documentos secretos sendo guardados em seu escritório, em Canberra, Austrália Crédito: Reprodução/Australian Broadcasting Corporation

Centenas de documentos secretos do governo australiano estão sendo divulgados depois de terem sido encontrados em dois armários antigos vendidos em um brechó. Os textos revelam detalhes sobre cinco diferentes governos e podem ter ficado trancados por cerca de 20 anos nesses móveis.

Os "documentos do armário", como ficaram conhecidos, estavam em um mobiliário do governo vendido em Canberra a um preço muito baixo, já que as chaves não haviam sido encontradas. O vazamento de informações é constrangedor para o governo, que ordenou uma investigação urgente sobre a venda dos armários. Depois de serem descobertos, os documentos foram adquiridos pela emissora Australian Broadcasting Corporation (ABC).

A maioria dos textos estava carimbada com as mensagens "confidencial", "conteúdo sensível", "exclusivamente para australianos" e "Gabinete". A emissora usou o conteúdo para reportagens que estão causando constrangimento aos governos de ex-primeiros-ministros como Kevin Rudd e Tony Abbott, além de vários ministros.

Os arquivos contêm informações sobre questões consideradas prioritárias para o serviço de Inteligência, além de citar planos antiterrorismo. Detalham os avanços no programa de mísseis, perfis de supostos militantes e o desejo do país de que a Indonésia ajudasse a conter o número de imigrantes que tentava chegar à costa australiana em barcos de pesca, informou a emissora. Um dos textos menciona uma auditoria sobre a perda pela Polícia Federal de quase 400 documentos de segurança nacional num período de cinco anos, terminando em 2013.