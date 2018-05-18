Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Dívida de emergentes dispara para US$ 19 trilhões em uma década
Fase desafiadora

Dívida de emergentes dispara para US$ 19 trilhões em uma década

Mais da metade dos débitos são da China, que tinha apenas US$ 1,5 trilhão há dez anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 12:21

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 12:21

Rua de comércio em Xangai, na China Crédito: Reprodução/Pixabay
A dívida total dos países emergentes disparou para US$ 19,3 trilhões, quase quatro vezes o montante de US$ 5 trilhões de uma década atrás. Mais da metade desse débito (US$ 11 trilhões) vêm da China, O país asiático tinha apenas US$ 1,5 trilhão há dez anos. O valor engloba tanto dívidas soberanas (emitidas pelos países) quanto corporativas (de empresas).
O bom momento para essas nações, que se beneficiaram em 2017 da recuperação do preço das commodities e do dólar fraco, parece agora chegar a uma fase desafiadora, aponta a agência de classificação de risco Fitch Ratings, que destaca que a alta da moeda americana diante do aumento dos juros americanos vai testar as vulnerabilidades dessas economias.
Os benefícios do dólar fraco e da alta de preços de commodities que apoiaram o forte crescimento dos mercados emergentes em 2017 (maior renda do dólar, peso mais ameno do endividamento externo e recuperação dos fluxos de capitais) estão começando a enfraquecer. Países e empresas emergentes tendem a enfrentar condições econômicas e financeiras mais desafiadoras na medida em que os Estados Unidos mantenham o aperto monetário e as taxas continuem a subir. A expectativa de fim das políticas de afrouxamento do Banco Central Europeu (BCE) no segundo trimestre e o início do aperto em 2019 será mais um fator nessas pressões, aponta relatório da Fitch.
A China foi o país com ritmo mais rápido de expansão da dívida na última década, mas a Fitch também cita a Índia, o Chile e as Filipinas. No caso da dívida corporativa, há uma aceleração em vários países: China, Indonésia, Turquia, México e também o Brasil, embora de forma menos extensa.
No período, houve uma queda na participação de dívida em moeda estrangeira, que era 16% em 2007 e caiu para 12% em 2017, uma sinalização positiva, já que atenua as vulnerabilidades externas que provocaram a crise asiática dos anos 90. China, Brasil e Índia são citados entre as nações com maior parcela do débito em moeda local: mais de 95%.
Apesar disso, os emergentes continuam vulneráveis à alta dos juros nos Estados, a um dólar mais forte e à uma reversão dos fluxos intensos de capital. Títulos em moeda local são comprados principalmente por investidores domésticos, como fundos de pensão, seguradoras e bancos, uma fonte relativamente estável. Mas também são comprados por investidores estrangeiros em busca de ganhos de câmbio e crédito, avalia a Fitch.
Peso argentino, lira e real entre mais afetados
As moedas de Argentina, Turquia e Brasil são citados pela Fitch como exemplos de maior impacto por causa da alta de juros nos Estados Unidos este ano. Segundo a agência, os índices de endividamento de emergentes se enfraqueceram este ano e os fluxos de capital caíram de forma intensa em 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados