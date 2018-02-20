Discurso de estudante que critica Trump viraliza

Emma González virou ícone da luta de estudantes pelo controle de armas Crédito: @VeronicaGriman | Twitter

Os eventos seguintes ao massacre da escola Marjory Stoneman Douglas, que deixou 17 mortos na quarta-feira passada (14) em Parkland (Flórida), poderiam ter sido como em qualquer outro ataque armado nos Estados Unidos: funerais, vigílias, visita das autoridades aos sobreviventes no hospital, doações para as famílias, etc. Mas não foi apenas isso. Três dias depois, os alunos da instituição de ensino se reuniram em um contundente protesto para pressionar pelo controle do porte de armas no país em frente ao Tribunal Federal na cidade vizinha de Fort Laurderdale. Em meio a todos que se manifestaram, uma voz ecoou com força no sábado passado: a da estudante Emma González.

Estudante do último ano do Ensino Médio da Marjory Stoneman Douglas High School, Emma estava no auditório do colégio quando Nikolas Cruz começou a atirar nos corredores. Primeiro, pensou ser barulho de uma obra. Depois, correu para se salvar. Depois do ataque armado, em um comício antiarmas, a estudante discursou ao microfone contra as relações escusas entre os congressistas do país e os lobistas da Associação Nacional de Rifles.

As palavras da jovem de 18 anos no primeiro discurso da manifestação não deixaram dúvidas sobre as intenções dos que estavam ali reunidos. Seu discurso de dez minutos, entremeado de ondas de aplauso e gritos de apoio, viralizou imediatamente nas redes sociais, tamanha a força com que Emma expressava palavras escritas por ela mesma. Ela prometeu que, junto aos colegas, estará nos livros de História no futuro, mas não como estatísticas da violência, mas sim porque sua escola seria o último alvo de tiroteios em massa no país. Sob quais garantias? Apenas de que ela e os alunos da Marjory Stoneman Douglas pretendem se impor na linha de frente por mudanças nas leis.

"Todas essas pessoas deveriam estar em casa, de luto. Em vez disso, estamos aqui de pé, juntos, porque, se tudo que nosso governo e presidente pode fazer em enviar orações e pensamentos, então é hora para as vítimas serem a mudança que precisamos ver", defendeu Emma em meio a lágrimas que não conseguiu conter.

A jovem não mediu suas provocações contra Donald Trump, e questionou sobretudo a relação dele com a Associação Nacional do Rifle (NRA), uma das principais instituições a doar dinheiro ao governo em troca da manutenção das leis que facilitam o acesso a armas nos EUA.

"Isto não é uma questão de saúde mental. Ele não teria machucado tantos alunos se estivesse com uma faca. Se o presidente quiser vir até mim para dizer na minha cara que foi uma terrível tragédia e como isso nunca deveria ter acontecido e continuar a nos dizer que nada será feito a respeito, eu irei felizmente perguntá-lo quanto dinheiro ele recebeu da NRA", alfinetou. "Mas quer saber? Não importa, porque eu já sei. US$ 30 milhões. E dividido pelo número de vítimas de balas nos Estados Unidos em apenas um mês e meio em 2018, são US$ 5.800. É esse o valor dessas pessoas para você, Trump? Se você não fizer nada para evitar que isso continue a acontecer, esse número de vítimas baleadas vai aumentar e o valor delas vai diminuir. E seremos todos sem valor para você", acrescentou.

Como em um refrão de música, a multidão gritava "Monte de mentiras" toda vez que Emma elencava argumentos dos políticos para não endurecer o controle do comércio - entre eles, a ideia de que é possível parar um atirador se outra pessoa estiver armada e que alguém com um rifle é tão letal quanto um motorista.

REPERCUSSÃO VIRAL

Não à toa, ela foi parar nos noticiários. Celebridades como a cantora Demi Lovato entraram em contato com ela, que também foi citada por Reese Witherspoon no Twitter. Emma virou assunto da colunista Suzanne Moore, do jornal britânico "The Guardian". No artigo "Depois da Flórida, eu tinha perdido a esperança. Aí eu vi Emma González", a jornalista diz.

"González está traumatizada mas está organizando. Ela e muitos de seus colegas de turma estão desafiando diretamente as doações da NRA para Trump e seus aliados, e sua decisão de descartar a regulação que tira armas das mãos de pessoas com doenças mentais graves", escreveu. "Enquanto limpava suas lágrimas, pela primeira vez, vi uma verdadeira liderança nessa questão. Essas crianças estão lutando por suas vidas. Pensei que estava tudo acabado. Essa menina me dá esperança".

A aluna do último ano da Marjory Stoneman Douglas disse que se sentiu encorajada a falar pelo apoio que recebeu de sua comunidade, especialmente aqueles que ainda não se sentiam confortáveis para falar em público, segundo ela.

"Esse é meu mundo inteiro agora", disse ela ao "New York Times". "Não posso me permitir parar de falar sobre isso. Todos precisam entender como nos sentimentos e pelo que passamos. Caso contrário, eles não entenderão por que e pelo que estamos lutando. Este é a forma que tenho de ficar de luto", concluiu.