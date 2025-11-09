Home
Diretor-geral da BBC e diretora de jornalismo pedem demissão

Decisões foram tomadas após a revelação de uma controvérsia envolvendo um documentário sobre o presidente dos EUA, Donald Trump.

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 17:20

Imagem BBC Brasil
Tim Davie, que pediu demissão do cargo de diretor-geral da BBC Crédito: Reuters

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a CEO da BBC News, Deborah Turness, anunciaram sua demissão no domingo (09/11) após a revelação de uma controvérsia envolvendo um documentário sobre o presidente dos EUA, Donald Trump.

O jornal britânico The Telegraph publicou detalhes de um memorando interno da BBC sugerindo que o programa Panorama editou um trecho juntando duas partes de um discurso de Trump, fazendo parecer que ele incentivou explicitamente os tumultos no Capitólio em janeiro de 2021.

Em um comunicado, Davie afirmou: "Erros foram cometidos e como diretor-geral tenho de assumir a mais alta responsabilidade".

Em outra mensagem, Turness afirma que "a situação se encerra em mim", descrevendo a decisão de se demitir como "difícil".

"Toda a diretoria respeita a decisão", afirmou o presidente da BBC, Samir Shah.

O memorando que vazou para o Telegraph foi elaborado por Michael Prescott, um consultor independente externo que atuou junto ao Comitê de Padrões Editoriais da companhia. Ele deixou o posto em junho.

No comunicado, Davie também afirma estar trabalhando junto à diretoria para garantir uma transição organizada ao longo dos próximos meses.

