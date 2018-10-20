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Espanha

Dez policiais ficam feridos em tentativa de fuga de imigrantes em Madri

Grupo de imigrantes irregulares tentou fugir de centro de detenção, mas foi impedido pela Polícia

Publicado em 

20 out 2018 às 15:22

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 15:22

Imagem de arquivo do Centro de Internação de Estrangeiros de Aluche, em Madri Crédito: Reprodução
Dez policiais ficaram feridos na tentativa de conter uma fuga de imigrantes no Centro de Internamento de Estrangeiros (CIE), no bairro de Aluche, em Madri, na noite de sexta-feira (19). Dois dos agentes tiveram fraturas mais graves no confronto e foram levados ao hospital. Ninguém conseguiu fugir.
Foram dez os policias feridos, dos quais dois tiveram que ser levados ao hospital, um com uma ferida na cabeça e outro com fratura na mão
Porta-voz da polícia madrilena
Os guardas precisaram acionar unidades especializadas para conter os imigrantes, que agrediram os policias na tentativa de deixar o CIE. O centro tem capacidade para cerca de 300 pessoas.
Este é o incidente mais recente registrado em uma das sete dependências do governo onde são reclusos anualmente milhares de imigrantes sem documentos à espera de deportação, e que foram cenários de tentativas de fugas, motins e greves. Em agosto, 13 estrangeiros de origem argelina conseguiram escapar de Aluche.
A CIE é frequentemente alvo de críticas das ONGs que denunciam retenções arbitrárias, maltrato físico ou falta de acesso adequado a tratamentos médicos para estrangeiros.
Segundo dados da Organização Internacional para Migrações (OIM), a Espanha tornou-se neste ano o principal receptor europeu de imigrantes irregulares, com quase 47.500 pessoas chegadas até outubro. Em 2017, foram pouco mais de 28 mil imigrantes irregulares.

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