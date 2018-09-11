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Combate à fome

Desnutrição volta a crescer no mundo, diz ONU

Dados indicam que combate contra desnutrição no Brasil se estagnou desde 2010
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 11:12

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 11:12

Lul Ibrahim, de dois anos, recebe tratamento médico por desnutrição em um hospital de Mogadício, Somália Crédito: Farah Abdi Warsameh
Depois de uma década de avanços no combate à fome, a desnutrição voltou a aumentar no mundo, principalmente na América do Sul e na África. Os dados divulgados nesta terça-feira, 11, pela ONU revelam que, em 2017, 821 milhões de pessoas eram consideradas como desnutridas. No Brasil, o combate contra a desnutrição se estagnou desde 2010.
Em um ano, o número saltou de 804 milhões para 821 milhões, subindo de 10,6% da população mundial para 10,9%. Isso representa uma em cada nove pessoas.
> Mais que promessas, compromissos com a infância, defende Unicef
Apesar da alta, a taxa de 2017 é ainda inferior ao que se registrava no planeta em 2005, quando 14,5% da população era considerada como desnutrida.
Uma das regiões mais afetadas pela nova realidade é a América do Sul. De acordo com a FAO, 4,7% da população da região era considerada como desnutrida em 2014. Hoje, a taxa é de 5%.

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