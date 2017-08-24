Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Deslizamento de terra deixa até 14 desaparecidos na Suíça
Na fronteira com Itália

Deslizamento de terra deixa até 14 desaparecidos na Suíça

Pelo menos cem pessoas foram resgatadas

Publicado em 24 de Agosto de 2017 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2017 às 18:03
Equipes de resgate buscam até 14 pessoas que estão desaparecidas depois que um deslizamento de terra atingiu um remoto vale suíço perto da fronteira com a Itália, informou a polícia nesta quinta-feira. Entre os desaparecidos estão alemães, austríacos e suíços.
Autoridades retiraram cerca de 100 pessoas do vilarejo de Bondo e resgataram moradores que estavam em cabanas próximas no distrito de Grisons, depois que pedras e lama atingiram a área no início de quarta-feira. A polícia, no entanto, não foi capaz de encontrar 14 pessoas, apesar da realização de intensas buscas por equipes de resgate, incluindo o uso de um helicóptero militar.
Oito pessoas que estavam no local no momento do deslizamento não foram encontradas, anunciou a Polícia do cantão de Grison. Familiares de outros excursionistas, cinco ou seis no total, também informaram à polícia que desconhecem o paradeiro dos parentes.
"Os parentes não sabem exatamente onde eles estavam", contou a tenente Andrea Mittner, em coletiva de imprensa televisionada pela emissora estatal suíça SRF.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados