Deslizamento de terra deixa até 14 desaparecidos na Suíça

Equipes de resgate buscam até 14 pessoas que estão desaparecidas depois que um deslizamento de terra atingiu um remoto vale suíço perto da fronteira com a Itália, informou a polícia nesta quinta-feira. Entre os desaparecidos estão alemães, austríacos e suíços.

Autoridades retiraram cerca de 100 pessoas do vilarejo de Bondo e resgataram moradores que estavam em cabanas próximas no distrito de Grisons, depois que pedras e lama atingiram a área no início de quarta-feira. A polícia, no entanto, não foi capaz de encontrar 14 pessoas, apesar da realização de intensas buscas por equipes de resgate, incluindo o uso de um helicóptero militar.

Oito pessoas que estavam no local no momento do deslizamento não foram encontradas, anunciou a Polícia do cantão de Grison. Familiares de outros excursionistas, cinco ou seis no total, também informaram à polícia que desconhecem o paradeiro dos parentes.