Desigualdade: 42 pessoas têm mesma riqueza dos 3,7 bilhões mais pobres

A riqueza dos bilionários subiu 13% por ano em média desde 2010, seis vezes mais que os salários médios dos trabalhadores, e o número de bilionários avançou em um ritmo de um a cada dois dias no ano encerrado em março de 2017 Crédito: Reprodução/Pixabay

A desigualdade do mundo avançou no último ano: 42 pessoas possuem a mesma riqueza dos 3,7 bilhões mais pobres, segundo estudo divulgado pela Oxfam. Um ano antes, o número era de 61 pessoas. Em 2009, era de 380.

De toda a riqueza gerada no mundo em um ano, 82% foram para a parcela de 1% mais ricos da população, enquanto a metade mais pobre não recebeu nada.

Para se ter uma ideia, o diretor-executivo de uma das cinco marcas de moda mais famosas do mundo ganha em apenas quatro dias o que um trabalhador do setor em Bangladesh conseguirá receber em toda a sua vida.

Pouco antes do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, a organização Oxfam busca mais uma vez despertar a atenção dos bilionários do mundo para a piora na desigualdade.

 O boom de bilionários não é um sinal de uma economia próspera, mas um sintoma de um sistema econômico falho. As pessoas que fazem nossas roupas, montam nossos telefones e produzem nossa comida estão sendo exploradas para assegurar uma oferta de produtos baratos, e garantir os lucros de corporações e investidores bilionários  afirmou a diretora-executiva mundial da Oxfam, Winnie Byanyima.

A riqueza dos bilionários subiu 13% por ano em média desde 2010, seis vezes mais que os salários médios dos trabalhadores, e o número de bilionários avançou em um ritmo de um a cada dois dias no ano encerrado em março de 2017.