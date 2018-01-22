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Avanço piora

Desigualdade: 42 pessoas têm mesma riqueza dos 3,7 bilhões mais pobres

Estudo da Oxfam mostra que 82% do que foi gerado em um ano foram para 1% mais ricos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 13:09

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 13:09

A riqueza dos bilionários subiu 13% por ano em média desde 2010, seis vezes mais que os salários médios dos trabalhadores, e o número de bilionários avançou em um ritmo de um a cada dois dias no ano encerrado em março de 2017 Crédito: Reprodução/Pixabay
A desigualdade do mundo avançou no último ano: 42 pessoas possuem a mesma riqueza dos 3,7 bilhões mais pobres, segundo estudo divulgado pela Oxfam. Um ano antes, o número era de 61 pessoas. Em 2009, era de 380.
De toda a riqueza gerada no mundo em um ano, 82% foram para a parcela de 1% mais ricos da população, enquanto a metade mais pobre não recebeu nada.
Para se ter uma ideia, o diretor-executivo de uma das cinco marcas de moda mais famosas do mundo ganha em apenas quatro dias o que um trabalhador do setor em Bangladesh conseguirá receber em toda a sua vida.
Pouco antes do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, a organização Oxfam busca mais uma vez despertar a atenção dos bilionários do mundo para a piora na desigualdade.
 O boom de bilionários não é um sinal de uma economia próspera, mas um sintoma de um sistema econômico falho. As pessoas que fazem nossas roupas, montam nossos telefones e produzem nossa comida estão sendo exploradas para assegurar uma oferta de produtos baratos, e garantir os lucros de corporações e investidores bilionários  afirmou a diretora-executiva mundial da Oxfam, Winnie Byanyima.
A riqueza dos bilionários subiu 13% por ano em média desde 2010, seis vezes mais que os salários médios dos trabalhadores, e o número de bilionários avançou em um ritmo de um a cada dois dias no ano encerrado em março de 2017.
A organização listou uma série de ações de governo que devem ser tomadas para reduzir a desigualdade, como o limite para o pagamento a acionistas e altos executivos, a garantia de um salário mínimo de sobrevivência para os trabalhadores e medidas que possam proteger os direitos de trabalhadoras e eliminar a diferença de remuneração por gênero. Além disso, defendeu uma ofensiva contra a sonegação de impostos.

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