Descoberta de bomba da Segunda Guerra provoca fechamento de aeroporto em Londres

London City Airport, aeroporto na Inglaterra Crédito: PrivateFly/Divulgação

O Aeroporto da Cidade de Londres foi fechado na noite de domingo após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial durante a realização de obras de expansão. O artefato de 500 quilos, lançado por alemães durante o conflito, foi encontrado no Rio Tâmisa, na Doca Rei George V, e uma zona de exclusão de 200 metros foi criada para a remoção segura do explosivo. Todos os voos foram cancelados, afetando cerca de 16 mil passageiros, que foram realocados para outros aeroportos ou reembolsados.

"O aeroporto está cooperando com a Polícia e a Marinha e trabalhando duro para remover a bomba com segurança e resolver a situação o mais rápido possível", disse o diretor executivo do aeroporto, Robert Sinclair.

O Aeroporto da Cidade de Londres fica às margens do Tâmisa e recebe aeronaves de pequeno e médio porte, mesmo assim é o quinto mais movimentado do Reino Unido. O fechamento aconteceu às 22h de domingo, pelo horário local, e a marinha iniciou imediatamente os trabalhos para remoção da bomba. De acordo com o site do aeroporto, 261 pousos e decolagens estavam programados para esta segunda-feira, sendo que 130 foram cancelados e o restante, desviado para outros aeroportos.

"Todos os voos de hoje estão cancelados, mas algumas aviações moveram seus voos para outros aeroportos", informou o Cidade de Londres.

A companhia regional CityJet transferiu seus voos para o aeroporto Southend, e a Alitalia está operando no aeroporto Stansted.. A British Airways informou que está tentando minimizar os prejuízos dos passageiros.

"Nós estamos reagendando os passageiros em voos alternativos ou oferecendo o reembolso para aqueles que não querem mais viajar", informou a companhia, em comunicado.

Além do aeroporto, algumas ruas na região tiveram que ser evacuadas.