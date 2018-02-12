Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Descoberta de bomba da Segunda Guerra provoca fechamento de aeroporto em Londres
INTERNACIONAL

Descoberta de bomba da Segunda Guerra provoca fechamento de aeroporto em Londres

Voos do London City foram cancelados. Cerca de 16 mil passageiros foram afetados.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 13:08

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 13:08

London City Airport, aeroporto na Inglaterra Crédito: PrivateFly/Divulgação
O Aeroporto da Cidade de Londres foi fechado na noite de domingo após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial durante a realização de obras de expansão. O artefato de 500 quilos, lançado por alemães durante o conflito, foi encontrado no Rio Tâmisa, na Doca Rei George V, e uma zona de exclusão de 200 metros foi criada para a remoção segura do explosivo. Todos os voos foram cancelados, afetando cerca de 16 mil passageiros, que foram realocados para outros aeroportos ou reembolsados.
"O aeroporto está cooperando com a Polícia e a Marinha e trabalhando duro para remover a bomba com segurança e resolver a situação o mais rápido possível", disse o diretor executivo do aeroporto, Robert Sinclair.
O Aeroporto da Cidade de Londres fica às margens do Tâmisa e recebe aeronaves de pequeno e médio porte, mesmo assim é o quinto mais movimentado do Reino Unido. O fechamento aconteceu às 22h de domingo, pelo horário local, e a marinha iniciou imediatamente os trabalhos para remoção da bomba. De acordo com o site do aeroporto, 261 pousos e decolagens estavam programados para esta segunda-feira, sendo que 130 foram cancelados e o restante, desviado para outros aeroportos.
"Todos os voos de hoje estão cancelados, mas algumas aviações moveram seus voos para outros aeroportos", informou o Cidade de Londres.
A companhia regional CityJet transferiu seus voos para o aeroporto Southend, e a Alitalia está operando no aeroporto Stansted.. A British Airways informou que está tentando minimizar os prejuízos dos passageiros.
"Nós estamos reagendando os passageiros em voos alternativos ou oferecendo o reembolso para aqueles que não querem mais viajar", informou a companhia, em comunicado.
Além do aeroporto, algumas ruas na região tiveram que ser evacuadas.
"Enquanto nos esforçamos para progredir com a operação o mais rápido possível e minimizar a interrupção, é importante que todas as medidas e precauções necessárias sejam tomadas para a segurança", informou a polícia, em comunicado. "Gostaríamos de agradecer a todos os afetados pela paciência e cooperação".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados