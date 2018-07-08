Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Descarrilamento de trem deixa vários mortos e feridos na Turquia
TRAGÉDIA

Descarrilamento de trem deixa vários mortos e feridos na Turquia

Cinco vagões, carregando mais de 300 passageiros a Istambul, saiu dos trilhos

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 17:54
O descarrilamento de um trem deixou pelo menos dez mortos e 73 feridos neste domingo (8) na região noroeste de Tekirdag, na Turquia Crédito: MEHMET YIRUN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
ISTAMBUL - O trem descarrilhou no Nordeste da Turquia neste domingo, deixando vários mortos e feridos, informou a agência de notícias Demiroren. Já segundo a agência estatal Anadolu, cinco vagões da composição carregando mais de 300 passageiros com destino a Istambul saíram dos trilho perto da fronteira com a Grécia. Em um outro comunicado, a agência AFP contabiliza ao menos dez mortos e 73 feridos no acidente.
Ainda de acordo com os relatos das agências de notícias internacionais, o gabinete do presidente turco Tayyip Erdogan's já foi informado do acidente e emitiu nota de pesar pelas mortes. Imagens transmitidas pela TV mostram diversos trabalhadores de emergência andando pelos trilhos para chegar ao local do incidente. Segundo a CNN Turk, o descarrilhamento teria sido causado pelo colapso de uma ponte.
A composição transportava cerca de 360 passageiros de Kapikule, na fronteira búlgara, para Istambul Crédito: MEHMET YIRUN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O descarrilamento de um trem deixou pelo menos dez mortos e 73 feridos neste domingo (8) na região noroeste de Tekirdag, na Turquia Crédito: MEHMET YIRUN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados