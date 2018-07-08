Descarrilamento de trem deixa vários mortos e feridos na Turquia

O descarrilamento de um trem deixou pelo menos dez mortos e 73 feridos neste domingo (8) na região noroeste de Tekirdag, na Turquia

ISTAMBUL - O trem descarrilhou no Nordeste da Turquia neste domingo, deixando vários mortos e feridos, informou a agência de notícias Demiroren. Já segundo a agência estatal Anadolu, cinco vagões da composição carregando mais de 300 passageiros com destino a Istambul saíram dos trilho perto da fronteira com a Grécia. Em um outro comunicado, a agência AFP contabiliza ao menos dez mortos e 73 feridos no acidente.