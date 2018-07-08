Descarrilamento de trem deixa vários mortos e feridos na Turquia

ISTAMBUL - O trem descarrilhou no Nordeste da Turquia neste domingo, deixando vários mortos e feridos, informou a agência de notícias Demiroren. Já segundo a agência estatal Anadolu, cinco vagões da composição carregando mais de 300 passageiros com destino a Istambul saíram dos trilho perto da fronteira com a Grécia. Em um outro comunicado, a agência AFP contabiliza ao menos dez mortos e 73 feridos no acidente.
Ainda de acordo com os relatos das agências de notícias internacionais, o gabinete do presidente turco Tayyip Erdogan's já foi informado do acidente e emitiu nota de pesar pelas mortes. Imagens transmitidas pela TV mostram diversos trabalhadores de emergência andando pelos trilhos para chegar ao local do incidente. Segundo a CNN Turk, o descarrilhamento teria sido causado pelo colapso de uma ponte.