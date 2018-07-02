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Resgate

Desaparecidos há 9 dias são encontrados vivos em caverna na Tailândia

A dramática operação de resgate que comoveu a Tailândia nos últimos dias contava com mil socorristas de diversos países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 19:34

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 19:34

Os trabalhos de busca na caverna, que fica no parque natural Tham Luang-Khun Nam Nang Noon, contaram com a participação de 1.300 pessoas Crédito: Reprodução | Twitter
Desaparecidos há nove dias, 12 adolescentes e um técnico de futebol foram encontrados com vida no interior de uma caverna, na Tailândia. O local tem 10 quilômetros de extensão e tem várias subdivisões. A região é sujeita a inundações.
Os trabalhos de busca na caverna, que fica no parque natural Tham Luang-Khun Nam Nang Noon, contaram com a participação de 1.300 pessoas e incluiu o exército tailandês e especialistas de Estados Unidos, Japão, China e Austrália.
O governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, afirmou que os jovens, de 11 a 16 anos, que são de um time de futebol, e o treinador, de 26, estavam em uma área que não havia sido alagada no interior da caverna.
DIFICULDADES
De acordo com relatos, a maior dificuldade nas buscas foram as estreitas passagens que estavam inundadas ao longo da caverna, que é a quarta mais extensa da Tailândia.
As equipes de resgate utilizaram 20 bombas de extração para reduzir o nível da água nas partes mais inundadas, mas o trabalho foi dificultado pelas fortes chuvas na região, além de problemas mecânicos nos próprios aparelhos.
Os jovens e o técnico entraram na caverna no dia 23 de junho após um treino, e pouco depois começou um temporal que inundou o trecho inicial, o que impediu que eles conseguissem sair.
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