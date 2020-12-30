Deputado republicano eleito pela Louisiana morre de Covid-19

A pandemia do novo coronavírus está em momento de avanço nos EUA

Letlow havia sido chefe de gabinete de Abraham e também havia trabalhado para o deputado republicano John Cooksey, entre outros postos. Ele anunciou que havia contraído o novo coronavírus em 18 de dezembro, foi internado no hospital St. Francis e depois transferido para o Ochsner LSU Health Shreveport - Academic Medical Center.