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Pandemia

Deputado republicano eleito pela Louisiana morre de Covid-19

Cerca de 50 membros do Congresso e candidatos já anunciaram testes positivos para Covid-19, em momento de avanço da pandemia pelos EUA

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 11:14
Coronavírus - Covid19
A pandemia do novo coronavírus está em momento de avanço nos EUA Crédito: Line2art/Pixabay
Deputado republicano eleito pela Louisiana, Luke Letlow morreu de Covid-19 aos 41 anos, dias antes de tomar posse neste domingo como novo membro do Congresso em Washington, informou o porta-voz dele na terça-feira (29). Letlow venceu a disputa nas urnas no mês passado para substituir seu ex-chefe, o também republicano Ralph Abraham.
Letlow havia sido chefe de gabinete de Abraham e também havia trabalhado para o deputado republicano John Cooksey, entre outros postos. Ele anunciou que havia contraído o novo coronavírus em 18 de dezembro, foi internado no hospital St. Francis e depois transferido para o Ochsner LSU Health Shreveport - Academic Medical Center.
Cerca de 50 membros do Congresso e candidatos já anunciaram testes positivos para Covid-19, em momento de avanço da pandemia pelos EUA.
Os legisladores recentemente foram apontados como público preferencial para receber a vacina, a fim de garantir a continuidade do governo. 

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