Depois do Havaí, Japão emite alarme falso de míssil da Coreia do Norte

Sede da emissora pública japonesa NHK Crédito: Reprodução/Web

A emissora pública japonesa NHK emitiu um alarme falso sobre um lançamento de míssil pela Coreia do Norte nesta terça-feira, mas corrigiu o erro em alguns minutos. Não ficou claro de imediato o que causou a confusão, que acontece apenas quatro dias após outro alerta falso semelhante ter provocado pânico no Havaí. No sábado, os havaianos receberam uma mensagem nos seus celulares pedindo que se abrigassem porque havia ameaça nuclear; no entanto, tratava-se de um erro desencadeado pir um funcionário que, segundo as autoridades, havia apertado o botão errado.

O primeiro alerta enviado aos celulares no início da manhã no Havaí dizia: "AMEAÇA IMINENTE DE MÍSSIL BALÍSTICO PARA O HAVAÍ. PROCUREM ABRIGO IMEDIATAMENTE. NÃO É UM TESTE". Em seguida, uma outra mensagem mais completa apareceu nas telas dos havaianos: "O Comando do Pacífico dos EUA detectou uma ameaça de míssil para o Havaí. Um míssil pode atingir terra ou mar dentro de minutos."

Segundo a imprensa local, houve princípio de pânico em lugares do estado no início da manhã, com relatos de moradores saindo rapidamente de casa. A rede Hawaii News Now mostrou imagens de correria e relatou que lojas abertas chegaram a expulsar pessoas enquanto fechavam às pressas.

O erro foi explicado por autoridades como um acidente. De acordo com o porta-voz da Agência de Gestão de Emergência do Havaí , Richard Rapoza, as razões que originaram o acidente devem-se, em grande parte, à facilidade com que o alerta pôde ser dado. Rapoza garantiu que novas tecnologias serão utilizadas a partir de agora, incluindo um botão que envia alertas corrigindo o alarme falso.

 Parte do problema é que era muito fácil, para qualquer um, cometer um grande erro desses. Temos que consertar esses problemas no sistema. Sei que esse é um momento muito difícil pra ele (funcionário).